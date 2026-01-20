Haberler

Avrupa ülkelerinden binlerce çiftçi MERCOSUR anlaşmasını protesto etmek için Strazburg'da toplandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği ile Güney Ortak Pazarı arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkan binlerce Avrupalı çiftçi, Strazburg'da toplanarak AB kurumlarına baskı oluşturmayı hedefleyen bir eylem gerçekleştirdi. Çiftçiler, anlaşmanın kendileri için haksız rekabet yarattığını belirterek protesto gösterisi yaptı.

Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkan binlerce Avrupalı çiftçi, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu (AP) binası önünde bir araya geldi.

Fransa medyasında yer alan haberlere göre, İtalya, Almanya ve Belçika'dan gelen çiftçiler ile Fransız çiftçiler kendileri için haksız rekabet yaratacağı gerekçesiyle karşı çıktıkları serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmemesi için AB kurumları üzerinde baskı oluşturmayı hedefliyor.

Farklı ülkelerden yaklaşık 4 bin çiftçi Strazburg'da toplandı ve AP binası önünde sloganlar atarak eylem yaptı.

Çiftçiler, "(AB Komisyonu Başkanı Ursula) Von der Leyen ve AB, çiftçilere ve halka ihanet etti", "Toksik anlaşmalara hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Çiftçilerin yüzlerce traktör ile katıldığı eylemlere karşı AB kurumları çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan AP binasını çevreleyen barikatları aşmaya çalışan göstericiler, polis müdahalesiyle karşılaştı.

Polis havai fişek ve sert cisimler fırlatan göstericileri geri püskürtmek için biber gazı kullanırken, protestocular ve polis arasında yer yer arbede yaşandı. ???????

Eylem, AP Genel Kurulu'nda milletvekillerinin aşırı sağcı Avrupa'nın Vatanseverleri (Patriots for Europe) grubunun MERCOSUR ülkeleriyle yapılan ticaret anlaşması nedeniyle AB Komisyonu hakkında verdikleri gensoru önergesini görüştüğü sırada yapıldı.

Söz konusu gensoru önergesi, MERCOSUR ülkeleriyle yapılan ticaret anlaşmasında, AB Komisyonunun hem AP'yi hem de ulusal parlamentoları "baypas etmesi" ve milyonlarca Avrupalı çiftçinin endişelerini dikkate almaması gerekçelerine dayanıyor.

Önergenin kabul edilmesi halinde Komisyonun istifa etmesi gerekecek ancak mevcut parlamento aritmetiği göz önüne alındığında, girişimin başarı şansının düşük olduğu belirtiliyor. Oylama, 22 Ocak'ta yapılacak.

AB-MERCOSUR Anlaşması imzalanmıştı

AB ile MERCOSUR ülkeleri arasında 25 yıldır müzakere edilen ticaret anlaşması 17 Ocak'ta Paraguay'ın başkenti Asuncion'da imzalanmıştı.

Anlaşma, bu aşamadan sonra Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Brüksel, söz konusu anlaşmayı Latin Amerika'daki ticarette AB'nin payını ve etkisini artıracak önemli bir jeopolitik kazanım olarak değerlendiriyor.

Avrupalı çiftçiler ise düşük standartlarda üretildiğini savundukları ucuz tarım ve hayvancılık ürünlerinin Avrupa pazarını doldurabileceğine dikkati çekerek, bunun birçok çiftliğin iflasına yol açabileceğini belirtiyor.

Anlaşmaya, Almanya ve İspanya destek verirken, özellikle Fransa, Polonya ve Macaristan başta olmak üzere bazı ülkeler ile Avrupa genelindeki çiftçi örgütleri karşı çıkıyor.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi

ABD'den tarihi açıklama! YPG resmen yapayalnız kaldı
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı

Suriye'de beklenen anlaşma sağlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
Netanyahu, Türkiye'nin ismini duyar duymaz Rubio'yu aramış

Trump'ın sağ koluyla görüşmeye damga vuran "Türkiye" detayı
4.5 yıllık imza atıldı! Mathias Lovik Trabzonspor'da

Süper Lig devinde 4.5 yıllık imza atıldı