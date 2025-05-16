Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi Tiran'da başladı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 6'ncı zirvesi, kıtanın güvenliği ve değişen dünyada ortak geleceğinin gözden geçirilmesi konularını ele almak üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'da başladı.

Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda düzenlenen zirveye, AB'ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra aday ülkeler Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna ve Türkiye ile potansiyel aday Kosova'nın liderleri de katılıyor.

Türkiye, zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temsil edilirken, İngiltere, İsviçre, Norveç, İzlanda, Azerbaycan, Ermenistan, Andorra, Lihtenştayn, Monako ve San Marino liderleri de zirvede yer alıyor.

Zirvede, liderler ilk olarak Avrupa'nın geleceği için ortak bir vizyonun görüşüleceği genel oturumda bir araya gelecek.

Ardından liderler, yapılacak üç yuvarlak masa toplantısında Ukrayna'daki savaş başta olmak üzere "Avrupa'nın güvenliği ve demokratik dayanıklılığı", "rekabet gücü ve "ekonomik güvenlik" ile "Avrupa içerisinde mobilite ve gençlerin güçlendirilmesi" başlıklı konularda görüş alışverişinde bulunacak.

AST'nin temelleri, 2022'de atıldı

AST'nin temelleri, 2022'deki Avrupa Günü'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifiyle atılmıştı.

İlk AST Zirvesi, 6 Ekim 2022'de Çekya'da, 2. zirve 1 Haziran 2023'te Moldova'da, 3. zirve 5 Ekim 2023'te İspanya'da, 4. zirve 18 Temmuz 2024'te İngiltere'de, 5. zirve ise 7 Kasım 2024'te Macaristan'da yapılmıştı.

Yılda iki kez gerçekleştirilen zirvelerin 7'ncisi ise Danimarka'da yapılacak.