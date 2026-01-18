Haberler

Avrupa Konseyi Başkanı Costa'dan Trump'ın Gümrük Vergisi Kararına Tepki:  "Gümrük Vergileri Transatlantik İlişkileri Zedeleyecek"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland üzerindeki kararına tepki gösterdi. Costa, Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulanmasının transatlantik ilişkileri zedeleyeceğini ve uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini belirtti.

(ANKARA) - Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland kararına karşı çıkan Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulamasının transatlantik ilişkileri zedeleyeceğini ve "tehlikeli" bir düşüş eğilimini beraberinde getireceğini ifade etti.

Costa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Toprak bütünlüğü ve egemenlik, uluslararası hukukun temel ilkeleridir. Bunlar, Avrupa ve uluslararası toplumun tamamı için hayati öneme sahiptir. NATO da dahil olmak üzere, Kuzey Kutbu'nda barış ve güvenlik konusunda ortak transatlantik çıkarlarımızı sürekli olarak vurgulamış bulunmaktayız. Müttefiklerle birlikte yürütülen önceden koordine edilmiş Danimarka tatbikatı, Kuzey Kutbu'nun güvenliğini güçlendirme ihtiyacına yanıt vermekte olup, kimseye tehdit oluşturmamaktadır.

AB, Danimarka ve Grönland halkıyla tam bir dayanışma içindedir. Diyalog hala çok önemlidir ve geçen hafta Danimarka Krallığı ile ABD arasında başlatılan süreci sürdürmeye kararlıyız. Gümrük vergileri transatlantik ilişkileri zedeleyecek ve tehlikeli bir düşüş eğilimi riskini beraberinde getirecektir. Avrupa, birleşik, koordineli ve egemenliğini korumaya kararlı olmaya devam edecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Szymanski için yolun sonu! Kulüpler arasında anlaşma sağlandı

Yolun sonu! Anlaşma tamamlandı, işte yeni takımı
Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca'dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi

Sahanın yıldızı bu kez aşk için diz çöktü: Talisca'dan romantik teklif
Müge Boz, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı

Ünlü isimden yıllar sonra gelen itiraf: 20 yıldır mücadele ediyorum
Okan Buruk'tan manavda çıkan görüntüsü sonrası ilk açıklama

Manavda çıkan görüntüsü ile ilgili suskunluğunu bozdu
Szymanski için yolun sonu! Kulüpler arasında anlaşma sağlandı

Yolun sonu! Anlaşma tamamlandı, işte yeni takımı
Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı

Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı
Galatasaraylı taraftarlardan yönetime tepki

Maç sonunda olanlar oldu