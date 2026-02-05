Haberler

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Kos, Ankara'da Çeşitli Temaslarda Bulunacak

Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, 6-7 Şubat tarihlerinde Ankara'ya ziyarette bulunacak. Ziyareti sırasında, Türkiye'nin ekonomik ve ticari yapısını ele alacak, yeşil dönüşümle ilgili müzakerelere katılacak ve Türk iş dünyası liderleriyle buluşacak.

(ANKARA) - Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, 6-7 Şubat'ta Ankara'ya ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşecek Kos, Şimşek ile Türkiye'de yeşil dönüşümü yönlendiren küçük ve orta ölçekli işletmeler için Avrupa Yatırım Bankası'nın 200 milyon avroluk kredisinin imza törenine katılacak.

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, yarın Ankara'ya geliyor. Avrupa Komisyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kos'un iki günlük ziyaretine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Genişleme Komiseri Marta Kos, 6-7 Şubat tarihlerinde, değişen jeopolitik ortamda bölgesel istikrar ve bağlantısallık ile ticaret ve yatırım konularında Avrupa Birliği (AB)-Türkiye iş birliğini görüşmek üzere Ankara'yı ziyaret edecek. Kos 6 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya gelecek. Görüşmelerde bölgesel meseleler, AB-Türkiye Gümrük Birliği dahil ekonomi ve ticaret alanlarında iş birliği ile mültecilere verilen destek konuları ele alınacak. Komiser ayrıca Karadeniz, Güney Kafkasya ve Orta Asya'yı birbirine bağlayan bölgesel bağlantısallık gündemini de görüşecek."

Komiser Kos, Bakan Şimşek ile Türkiye'de yeşil dönüşümü destekleyen küçük ve orta ölçekli işletmeler için Avrupa Yatırım Bankası'nın 200 milyon avroluk yeni kredisinin imza törenine katılacak. Komiser ayrıca TBMM'yi ziyaret edecek ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ile AB Uyum Komitesi üyeleriyle bir araya gelecek. Gün, Türk iş dünyası liderleriyle yapılacak ticari ilişkiler ve bağlantılılığa odaklanan yuvarlak masa toplantısı ile sona erecek."

