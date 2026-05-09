AB, "birlik" fikrine hayat veren Schuman Bildirisi'nin 76. yıl dönümünü kutluyor

Avrupa Birliği (AB), kıtada siyasi ve ekonomik birliğin temellerini atan Schuman Bildirisi'nin yıl dönümünü ifade eden Avrupa Günü'nü 76. kez kutluyor.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle yayımladığı görüntülü mesajında, "Bugün aynı anda halklarımızın, uluslarımızın, kültürlerimizin, üye devletlerimizin çeşitliliğini kutluyoruz ancak aynı zamanda barışı, refahı, özgürlüğü ve demokrasiyi teşvik etmek için birlikte daha güçlü bir Avrupa inşa etme ortak irademizi de kutluyoruz." dedi.

Bu nedenle gün boyunca AB kurumlarının kapılarını vatandaşlara açtığını belirten Costa, "Avrupa her şeyden önce vatandaşlarla ve birliğimizde hepsinin mutlu olması için daha fazla fırsat yaratmak adına yaptıklarımızla ilgilidir." değerlendirmesini yaptı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Bugün Avrupa Günü! Bugün, Avrupa'nın temsil ettiği her şeyi kutluyoruz. Hepimizi, Avrupa vatandaşlarını kutluyoruz. Çünkü hep birlikte, Avrupa'yız." sözleriyle kutlama mesajı yayımladı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da Birliğe üye 27 ülkenin dilinde "Avrupa Günü kutlu olsun." mesajı paylaştı.

Avrupa'da üç çeyrek asrı aşkın süredir devam eden "birliğin" tarihçesi

Dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman, iki yıkıcı savaş görmüş Avrupa'nın "birleşmesi" fikrini 9 Mayıs 1950'de ortaya atan isim oldu.

Schuman Planı çerçevesinde Federal Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg, savaşın ham maddeleri olan kömür ve çeliği barış aracına çevirme hedefiyle 1951'de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu (AKÇT) kurdu.

Tarihte ilk defa devletlerin, yetki ve egemenliklerinin bir kısmını uluslar üstü kuruma devrettiği bu model, Avrupa'nın ekonomik entegrasyonunun önünü açmış oldu.

AKÇT, 1957'de mal ve hizmetlerin serbest dolaşımını öngören Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) dönüştü.

AET'nin başarısı üzerine İngiltere, Danimarka ve İrlanda Birliğe başvuru yaptı. İngiltere'nin Fransa tarafından iki kere veto edilmesinin ardından 1973'te üç ülke birden AET'ye üye oldu.

Yunanistan'ın 1981'de, İspanya ve Portekiz'in 1986'da katılmasıyla üye sayısı 12'ye ulaştı.

1993'te Maastricht Antlaşması, AB'nin mevcut yapısını oluşturan nihai anlaşma oldu.

Birlik, 1 Ocak 1995'ten itibaren "Avrupa Birliği" olarak anılmaya başlarken aynı yıl Avusturya, Finlandiya ve İsveç'in katılımıyla 15 üyeye ulaştı.

1999'da ortak para birimi "avro" kabul edildi ve 2002'de 12 ülkede tedavüle girdi.

AB, 1 Mayıs 2004'te, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya'nın katılımıyla beşinci ve en büyük genişlemesini yaşadı.

Bulgaristan ve Romanya'nın 2007'de, Hırvatistan'ın ise 2013'te AB'ye katılmasıyla üye sayısı 28'e çıktı.

31 Ocak 2020'de İngiltere'nin ayrılmasının ardından halihazırda AB'ye üye 27 ülke bulunuyor.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Gürcistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Ukrayna ve Türkiye, aday ülkeler arasında yer alırken Kosova da "potansiyel aday" olarak nitelendiriliyor.