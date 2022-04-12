Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda ikinci olan öğrenciler yurda döndü

Macaristan'ın Eger kentinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda 4 madalya ile ikincilik elde eden öğrenciler İstanbul'a geldi.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından "2202 Bilim Olimpiyatları Programı" kapsamında desteklenen öğrencilerden İrem Gülce Yazgan altın, Melek Güngör ve Sena Başaran gümüş, Cemre Çetin ise bronz madalya kazandı. Türkiye, bu başarıyla toplam puan sıralamasında 31'i Avrupa ülkesi olmak üzere toplam 57 ülkenin katıldığı yarışmada 2. sırada yer aldı.

Türkiye, bu başarıyla 11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda toplam puan sıralamasında 31 Avrupa ülkesi arasında 2. sıraya yerleşti.

Türkiye'nin Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'ndaki başarısını sosyal medyadan duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Dereceye giren öğrenciler ve öğretmenleri, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den gelen THY'nin tarifeli uçağıyla saat 12.00'de İstanbul Havalimanı'na indi.

TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları Komite Başkanı Prof. Dr. Azer Kerimov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iyi bir başarı ile yurda döndüklerini söyledi.

Yarışmaların başladığı günden bu yana olimpiyatlara katıldıklarını belirten Kerimov, "İyi başarılarımız var. Bu sene takım olarak 2. olduk. Dünyadan toplamda 57 ülke katıldı. Öğrencilerimiz 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz kazandı. Öğrencilerimiz daha iyi başarı da yapabilirdi. Kıl payıyla kaçırdık." dedi.

Kerimov, öğrencileri birkaç aşamayla seçtiklerini ve yıl boyunca çalıştırdıklarını sözlerine ekledi.

Altın madalya kazanan İrem Gülce Yazgan, başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ülkemizi olimpiyatlarda temsil ettiğimiz için gurur duyduk. Seneye ülkemizi birinci yapmayı hedefliyoruz. İleride bilgisayar ve matematik okumak istiyorum." diye konuştu.

"Seneye inşallah Avrupa birincisi olarak döneriz"

Gümüş madalya sahibi Melek Güngör ise altın madalyayı 1 puanla kaçırdığını dile getirdi.

Gelecek yıl hedefinin altın madalya olduğunu aktaran Güngör, şunları söyledi:

"Sağlık olsun. Seneye inşallah Avrupa birincisi olarak döneriz. Sınav oldukça heyecanlıydı. Televizyondan izlediğimiz gibi olmuyor ama çok şükür güzel bir başarı elde ettik. Birinciliği hedefledik ama ikinci olduk. İkinci olmak da iyidir. Bilgisayar mühendisliği okumayı planlıyorum. Bizim bulunduğumuz ortamda sadece ülkenin en iyi matematikçileri değil en iyi beyinleri de oradaydı. Matematikten ziyade biraz da zekayı ölçen bir olimpiyat. Bu nedenle Uluslararası Matematik Olimpiyatları'ndan ödül alınca zaten dünyanın sayılı üniversitelerinden teklifler alıyorsunuz. Sizi kaçırmak istemiyorlar. Bu yönden de avantajlıyız. En azından geleceğimizi garanti altına alıyoruz."

"Hedefim seneye daha iyi başarı"

Gümüş madalya sahibi Sena Başaran da TÜBİTAK'ın düzenlediği kamplarla sınava hazırlandıklarını anlattı.

Seçme sınavlarıyla milli takıma girdiğini ifade eden Başaran, "Güzel bir başarı elde ettik. Gururluyuz. Hedefim bir dahaki seneye daha iyi bir başarı elde etmek." şeklinde konuştu.