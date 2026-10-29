Avrupa'da doğalgaz fiyatları TTF'de 100,75 euroyla 2022'den beri ilk kez yükseldi

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LONDRA, 29 Ekim (Xinhua) -- Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Aralık 2022'den bu yana ilk kez megavatsaat başına 100 euronun (yaklaşık 111,50 ABD doları) üzerine çıktı. Fiyat artışında Ortadoğu'dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarikinde yaşanabilecek aksaklıklara ilişkin endişeler ve kış öncesi azalan stokların etkili olduğu belirtiliyor.

Avrupa'da gösterge niteliğindeki Hollanda merkezli doğalgaz borsası TTF bünyesinde kasım teslimatlı doğalgaz vadeli işlemleri, megavatsaat başına 100,75 euro ile gün içi zirvesini gördü. Ay başından bu yana ise fiyatlarda yaklaşık yüzde 40 artış kaydedildi.

Gas Infrastructure Europe verilerine göre, AB doğalgaz depolama tesislerinin doluluk oranı 26 Ekim itibarıyla yılın bu dönemi için normal seviyelerin oldukça altında kalarak yaklaşık yüzde 74,9 olarak gerçekleşti. Kış ısınma sezonu başlarken Almanya'daki doğalgaz depolama seviyesinin yüzde 61,7 ve Hollanda'da yüzde 65,5 düzeyinde kalması arz üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Piyasa analistleri fiyatlardaki artışın, Körfez bölgesinden LNG sevkiyatlarında devam eden aksaklıklara ve ABD ara seçimlerinin ardından ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanarak küresel arzı daha da daraltabileceği yönündeki artan endişelerden kaynaklandığını belirtiyor.

Trading Economics'e göre, Avrupa ve Asya'nın bazı kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğine yönelik tahminler ısıtma talebini artırarak, iki bölge arasında LNG kargoları için rekabeti kızıştırarak doğalgaz fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı pekiştirebilir.

Kaynak: Xinhua