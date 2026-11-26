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Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,75 değer kazanarak 636,98 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,75 artarak 10.609,30 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,08 yükselerek 25.215,52 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,61 değer kazanarak 8.108,74 puana ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 2,36 artışla 48.362,35 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.16 itibarıyla yüzde 0,02 düşüşle 1,097 seviyesinden işlem gördü.

ABD'nin Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik yeni gümrük tarifelerinin mevcut tarifelere eklenmeyeceği yönündeki beklenti, piyasalardaki kaygıları hafifletti.

Önceki gün değer kaybeden banka ve teknoloji hisseleri, Avrupa borsalarındaki yükselişe öncülük etti.

Brüksel'de bir araya gelen Avro Bölgesi liderleri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı için eski İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos'un isminde uzlaştı.

Hernandez de Cos'un, atama sürecinin tamamlanmasının ardından şubatta görevi Christine Lagarde'dan devralması bekleniyor.

Kaynak: AA