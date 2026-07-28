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Avrupa borsaları İtalya hariç yükseldi

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Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü İtalya hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü İtalya hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,35 artışla 646,89 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83 değer kazanarak 10.871,02 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,41 artarak 25.464,01 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 yükselerek 8.458,78 puana ulaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,69 düşüşle 51.698,19 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,23 yükselerek 1,139 seviyelerinden işlem gördü.

Kaynak: AA
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