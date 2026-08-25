Avrupa Borsaları Almanya Öncülüğünde Yükseldi

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü Fransa hariç kazançla tamamladı.

Alıcılı seyirde, Almanya'dan gelen olumlu ekonomik veriler ve gerileyen enerji fiyatları etkili oldu.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,35 artışla 656,48 puana ulaştı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 değer kazanarak 10.886,16 puana, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,34 artarak 52.720,31 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,61 yükselerek 26.266,14 puandan kapandı ve iki hafta önce kırdığı tarihi zirvesine yeniden yaklaştı.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,16 düşüşle 8.439,2 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,05 artışla 1,167 seviyesinden işlem gördü.

Alman ekonomisinde toparlanma sinyalleri

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından açıklanan Almanya İş Ortamı Güven Endeksi, ağustosta beklentileri aşarak 88,8 puana yükseldi ve üst üste 4. ayında da artış kaydetti.

Analistler, Orta Doğu'daki savaşa ve kuraklığa rağmen ekonomide canlanma öngörüyor.

Almanya ekonomisi, Orta Doğu'daki savaşın olumsuz etkilerine rağmen bu yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla, yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

Küresel piyasalarda ise gözler, çip üreticisi Nvidia'nın çarşamba günü açıklanacak bilançosuna ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un cuma günü Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşmaya çevrildi.

ABD'nin İran yaptırımları

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in İran'a yönelik yeni yaptırımlar duyurmasının piyasalarda sınırlı etki oluşturması dikkati çekti.

Yaptırımların altın, teknoloji, havacılık ve dijital varlık sektörlerini kapsayacağı belirtilse de zaman çizelgesinin belirsiz bırakılması yatırımcıların temkinli duruşunu korumasını sağladı.

Şirket hisselerinde ise Siemens Energy'nin, buhar türbini ve hidrojen iş kollarını barındıran "Endüstrinin Dönüşümü" biriminin çoğunluk hissesini 10 milyar avronun üzerinde bir değerlemeyle satmayı planladığına yönelik haberlerin ardından hisseleri yüzde 2,7 değer kazandı.

Kaynak: AA