Avrupa borsaları Fransa'daki protestolar ve petrol fiyatlarıyla İtalya hariç düştü

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Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü Fransa'da devam eden protestolar ve artan petrol fiyatlarının etkisiyle İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,31 değer kaybıyla 635,77 puana indi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,75 azalarak 25.181,65 puandan, İngiltere'de FTSE endeksi yüzde 0,32 gerileyerek 10.690,36 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,36 değer kaybederek 7.782,82 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,36 yükselerek 48.558,86 puan oldu.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 21.04'te yüzde 0,187 düşüşle 1,119 seviyesinden işlem gördü.

Fransa'daki protestolar ve artan petrol fiyatları, Avrupa borsalarına negatif yansıyor. Brent petrolün varil fiyatı bugün 114 dolara çıkarak mayıstan sonra görülen en yüksek seviyesine ulaştı.

Fransa'daki sokak olaylarının mali disiplini tehlikeye sokmasıyla tahvil piyasalarında yaşanan sert hareketlilik sürerken, ülkenin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,07'ye çıkarak 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Ayrıca 2013'ten bu yana ilk kez Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi oranı, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi oranını geride bıraktı.

Bugün açıklanan verilere göre, Fransa'nın ekim ayına ilişkin bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verileri, ülkedeki ekonomik faaliyette daralmaya işaret etti. Fransa'da eylülde 51,1 olan bileşik PMI, ekimde 48,4'e inerek son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

S&P Global'in Almanya'nın ekim ayına ilişkin öncü PMI verilerine göre, Almanya'da özel sektör faaliyetleri, dördüncü çeyreğin ilk ayında büyümeyi sürdürse de ivme kaybetti. Ülkede eylülde 53,8 puan seviyesinde gerçekleşen öncü bileşik PMI, ekimde 52,8 puana gerileyerek son 2 ayın en düşük değerini aldı.

İngiltere'de ise özel sektör aktivitesindeki büyüme, yeni siparişlerdeki toparlanmanın desteğiyle şubattan beri kaydedilen en hızlı seviyesine ulaştı.

Ülkede yılın üçüncü çeyreğindeki perakende satışlar, önceki çeyreklik döneme göre yüzde 0,7 ile sınırlı artış gösterdi.

Kaynak: AA