Avcılar Firuzköy Pazarı'nda Anka Muhabirine İçini Döken Vatandaşlar: Çıldırmaya Az Kaldı, Allah Baştakilere Merhamet Versin!

Haber : Beril KALELİ/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) İktidar sözcüleri zaman zaman enflasyonun belinin kırıldığını, zaman zaman da kırılacağını belirtirken, İTO'ya göre, bir önceki ay yüzde 1,23 olan enflasyon Ocak ayında yüzde 4,56'ya yükseldi. Avcılar'daki Firuzköy Pazarı'nda ANKA'ya içini döken bir vatandaş, "Çıldırmaya az kaldı gerçekten. Bu bir gerçek. Allah metanetlik versin! Vatanımıza milletimize dirlik düzenlik versin, bu millete gerçekten gani gani sabır versin ki çıldırmayalım. Baştakilere merhamet versin!" dedi. Yöneticilerin halkın içine inmesini isteyen aynı vatandaş, "Çorba kaynıyor da, içini aç bakayım et mi kaynıyor, dert mi kaynıyor?" ifadesini kullandı. Bir başka vatandaş da "Dipsiz şeylere harcama yapılıyor, bu para kime gidiyor, kimin cebine gidiyor, nasıl dönüyor?" diye sordu. "Pahalı biraz ama buna da şükür" diyen bir vatandaş da "Reise güveniyorum" dedi, maaşlara yeni zam beklentisini dile getirdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, 2026 yılı Ocak ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan Tüketici Fiyat İndeksi aylık bazda yüzde 4,56 oranında artış gösterdi. İTO enflasyonu 2025 Aralık'ta aylık bazda yüzde 1,23, yıllık bazda ise yüzde 37,68 olarak açıklanmıştı.

Erdoğan: Enflasyonun beli kırılacak

Geçmiş yıllarda enflasyonun belinin kırıldığını zaman zaman açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise geçen hafta "2026, enflasyonun belini tam manasıyla kıracağımız ve tek hane hedefimize kararlılıkla yürüyeceğimiz bir yıl olacak. Ayrıca çalışanımızın, emeklimizin ve memurumuzun alım gücünü, sadece enflasyon oranında değil büyümeden aldığımız payla artıracağız" demişti.

ANKA Haber ekibi Avcılar'daki Firuzköy Pazartesi Pazarı'nda son durumu gözledi. Yurttaşlar, domates, salatalık gibi ürünler dışında kışlık meyve ve sebze fiyatlarından da yakındı. Eşme ayvasının küçük olanlarının kilosunun 150 liradan, büyük olanlarının ise 250 liradan satıldığı pazarda küçükçe bir ayvayı 35, büyüğünü ise 100 liraya alabilen muhabirimiz vatandaşları dinledi. ANKA'ya içlerini döken vatandaşlar görüşlerini, duygularını şöyle anlattı:

"Allah Baştakilere merhamet versin!"

"En önemli olanları aldım, elimde kala kala bu kaldı. Bir şeyler alayım dedim, neyinle alacağım... Allah yardımcımız olsun, rabbime sığınıyoruz. Emekli maaşı kiraya gidiyor. Bir çocuk var, kendime mi yetiştirecek bize mi yetiştirecek? Şimdi ev sahibimiz ne kadar edecek vicdanına bıraktık... Erdoğan'a da yanındakilere de Allah vicdan versin! Çıldırmaya az kaldı gerçekten. Bu bir gerçek. Allah metanetlik versin. Vatanımıza milletimize dirlik düzenlik versin, bu millete gerçekten gani gani sabır versin ki çıldırmayalım. Baştakilere merhamet versin! Şöyle 10 tane insanı bir dinlesinler ya. Hep çevresindeki zenginlerle olmuyor...

Ben 1 senedir buraya gelmiyorum; nerede ucuz yerler varsa biz oralara gidiyoruz. Şimdi bunları (fiyatları) görünce gerçekten şaşırdım. Al, nasıl alacaksın? Beyim de, ben de iş arıyorum. Temizlik, ne olursa. Biraz gözlerini açsın o zenginler, bizi yönetenler, sadece bir çevreye baksınlar. Bazen diyorum herkes iyi de, herkes varlıklı, zengin de biz mi yalan söylüyoruz. Ben yetiştiremiyorum. Kiracıyım; beyim emekli, maaşı ona gidiyor. Üstünü de çocuk getiriyor, elektriğimi, suyumu, doğalgazımı da. Sen düşün. Çocuklar da olmasa ben ne yapacağım, kimin kapısına gideceğim? Eşim de çıldırıyor, kök maaşı 48 binmiş. Biz sadaka istemiyoruz ki devletten, sadece kök maaşlarını versin. Adam 25-30 yıl çalıştı. Versin milletin hakkını, başka bir şey istediğimiz yok bizim. Bin, 2 bin, sadaka verir gibi millete. Meyvelerin fiyatını görüyorsun, o artırdığıyla kaç günlük meyve alınır. Hepimiz gribiz, herkes gripten gidiyor. Yemessen nasıl dayanacaksın? Çorba kaynıyor da, içini aç bakayım et mi kaynıyor, dert mi kaynıyor..."

"Bu para kime gidiyor, kimin cebine gidiyor, nasıl dönüyor?"

"Pazarın durumu ortada, verilen para ortada. Hesabın bir mantığı vardır. Bir komisyon kuruyorlar ne olduğu belli olmayan, toplanıyor, dağılıyor, asgari ücret. Dalga geçiyorlar. Bunu yapanlara, bu halkın hakkı zıkkım olsun. Bu ülkenin her kaynağı vardı. Kendi kendine yeten bir ülkeydik. Niye bu hale geldik? Özkaynaklarımız satıldı. Dipsiz şeylere harcama yapılıyor, uçsuz bucaksız, ne olduğu belli değil. Bu para kime gidiyor, kimin cebine gidiyor, nasıl dönüyor? Bu ülkenin kaynaklarını yok ettiler. Bu düşmanca bir şey"

"Enflasyonun düştüğünü zannetmiyorum; millet düşüyor sadece. Milletin yaşam kalitesi düşüyor. Eşim de çalışıyor, ben de çalışıyorum. İyi derecede bir tecrübemiz var, eğitimimiz var. Ama biz zorlanıyorsak, daha düşük maaşlarla çalışan insanları düşünemiyorum"

"Şu 10 sene içinde mahvolduk, tamamen bittik"

"Emekliyim, 20 bin lira maaş alıyorum. 20 bin lira ev kirası veriyorum. Buradan aldığım ekmek parasıyla geçinmeye çalışıyorum. Tezgah parası, yol parası, şusu, busu; 300, 500 kalırsa Allah bereket versin diyoruz. Bunlarla geçiniyoruz. Ne yapalım? 74 yaşındayım. 50 senedir çalışıyorum; ne bir evim var, ne bir şeyim. Hiçbir şey yok... (Enflasyonun belinin) kırıldığı mırıldığı yok. Boyuna zam... 2 bin lira zam verdi. 2 bin lira ne olur? 2 ay sonra benim ev sahibim kirayı zamlayacak, 30 bin lira isteyecek. Buyur; ben nasıl vereceğim 30 bin lirayı? Nereden bulacağım da vereceğim? 25 sene prim ödedim. Asgari ücretle çalıştık çalıştık, sigortaya ödedik ödedik, şimdi yok.. Şu 10 sene içinde mahvolduk, tamamen bittik. Ben 10 sene önce 450 lira kira veriyordum. 700 lira maaş alıyordum. Geçiniyordum da, yiyordum da, evlatlarımı evlendirdim. Şimdi geçinemiyoruz. Mahvolduk vallahi. Ülkenin gidişatı hiç iyiye değil"

"Az bir şey aldık. Salatalık 100 lira, domates 75 lira. Yarımşar kilo aldık. iyiye gitmiyor. İşler kötü yani"

"Maaşlara yine zam bekliyoruz"

"Pahalı biraz ama buna da şükür. Reise güveniyorum. (Fiyatlarda artış çok var. 1 lira 2 lira zam aldık maaşa, daha haberini duydular yapıştırdılar. 100 liraysa 140 lira oldu. Maaşlara yine zam bekliyoruz"

"Onların değişmesi lazım. Bu hükümetin gitmesi lazım"

"Ne kırılacak. Enflasyonun beli kırılır mı? Bunların dediği enflasyon şu an yüzde 37. Şu anda enfaslyon yüzde 60, yüzde 70'in üzerinde. Onların değişmesi lazım. Bu hükümetin gitmesi lazım"