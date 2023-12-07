Avcılar'da otomobil yangını

AVCILAR D-100 Karayolunda seyir halindeki otomobilin ön kısmında yangın çıktı. Alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Okan Akkuş, kullandığı 07 FU 650 plakalı otomobil ile Avcılar'dan Bakırköy'e giderken D-100 Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında aracının ön tarafından duman çıktığını fark etti. Kısa süre içinde alevlerin de çıkmaya başladığı otomobili kenara çeken Akkuş, araçtan indi. Yanındaki battaniye ile alevi söndürmeye çalıştı. Arkadan gelen bir sürücü ve yakındaki iş yerlerinde bulunanlar da yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilin motor bölümü tamamen yandı. Yangın nedeniyle D-100 Küçükçekmece yönünde oluşan trafik yoğunluğu, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

Okan Akkuş, Ne olduğunu anlayamadım. Araçtan uyarı da gelmedi. 6 ay önce bakımını yaptırmıştım. Neden alev aldığını bilemiyorum dedi.