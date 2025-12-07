Haberler

Avcılar'da Beyaz Eşya Mağazasından Hırsızlık

Avcılar'da Beyaz Eşya Mağazasından Hırsızlık
Güncelleme:
Avcılar'da bir beyaz eşya mağazasına gelen iki kadın, güvenlik kamerası görüntülerine göre bir saç düzleştiriciyi çarşafına yerleştirerek çaldı. Olayın ardından mağaza sahibi, dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

AVCILAR'da beyaz eşya mağazasına gelen iki kadından biri saç düzleştiriciyi çarşafının içine yerleştirerek çaldı. Hırsızlık, güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Olay, 5 Aralık'ta öğle saatlerinde Denizköşkler Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Caddede bulunan beyaz eşya mağazasına gelen iki kadın, iş yeri sahibine saç düzleştiriciye bakmak istediklerini söyledi. Mağaza sahibi bin 500 liralık ürünü gösterdi. Kadınlardan biri mağazanın iç tarafındaki başka bir ürüne yönelince arkadaşı rafa kaldırılan saç düzleştiriciyi aldı ve beyaz eşyanın üstüne bırakarak, arkadaşının yanına gitti. Kapıya doğru yönelen kadınlardan biri saç düzleştiriciyi çarşafının içinde sakladı. İki kadın daha sonra hiçbir şey almadan ayrıldı. Ürünün yerinde olmadığını gören iş yeri sahibi güvenlik kamerası kayıtlarını sosyal medyada paylaşarak, esnafların bu kişilere karşı dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
