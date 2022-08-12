AVCILAR'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN AVCILAR'daki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. AVCILAR'daki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Firuzköy Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde bulunan iki katlı geri dönüşüm tesisinde bugün saat 21.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Tesisin içerisi bir anda alevler içerisinde kalırken itfaiyeye haber verildi. Gelen ekipler, yükselen alevleri kısa sürede kontrol alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma sürdürülüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Güncel Haberler

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