Avcılar'da Çorap Atölyesinde Yangın Çıktı

AVCILAR'da, çorap üretimi yapan tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale gelirken, mahallelinin yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Yangın, saat 03.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G-642 Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki çorap üretimi yapılan tekstil atölyesinin deposunda çıktı. İş yerinden yükselen alevleri görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada alevler tüm atölyeyi sararken, apartman tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası iş yeri yanarak kullanılamaz hale gelirken, binanın dış cephesinde hasar oluştu.

Öte yandan, iş yerinden yükselen alevler vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde mahalle sakinlerinin korku dolu anlar yaşadığı görüldü.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.