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Avcılar’da 1 bin 350 liralık meyveyi alıp, 'ödeme tamam' diyerek gitti

Avcılar’da 1 bin 350 liralık meyveyi alıp, 'ödeme tamam' diyerek gitti
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AVCILAR’da manavdan 1 bin 350 liralık meyve alan kişi, ödemeyi IBAN üzerinden yapacağını söyledi.

AVCILAR'da manavdan 1 bin 350 liralık meyve alan kişi, ödemeyi IBAN üzerinden yapacağını söyledi. Hesap bilgilerini aldıktan sonra 'Ödeme tamam' diyerek iş yerinden ayrılan kişinin herhangi bir ödeme yapmadığı ortaya çıktı. İş yeri sahibi İsmet Yücel, müşterinin parasını ödemeden ayrıldığını fark edince şaşkınlık yaşadı.

Olay, Pazar akşamı Firuzköy Mahallesi'ndeki manavda meydana geldi. İddiaya göre, manava gelen kişi tezgahtaki meyvelerden seçerek poşetlere doldurdu. Ardından kasaya gelen kişi, 1 bin 350 liralık alışverişin ödemesini IBAN üzerinden yapacağını söyledi. Bu sırada telefonla aranan iş yeri sahibi İsmet Yücel, hesabını kontrol edemedi. Kısa süre sonra banka hesabına bakan Yücel, paranın hesabına geçmediğini fark etti. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Müşteriyi daha önce hiç görmediğini belirten İsmet Yücel, Kendisini tekrar bekliyoruz. İyi niyetli olduğuna inanıyoruz. Şikayetçi olmayacağım. Değilse de helal-i hoş olsun. Başka esnaflar da dikkatli olsun. Yoksa emekler boşa gidiyor dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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