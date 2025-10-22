Haberler

ATO ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Mesleki Eğitimi Geliştirme Protokolü

Ankara Ticaret Odası ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, reel sektörün ihtiyaçlarına uygun nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü imzaladı. Protokol, mesleki eğitimin sektörel ihtiyaçlarla uyumlu hale getirilmesi ve öğrencilere iş deneyimi sunulması hedefleniyor.

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, reel sektörün ihtiyaçlarına uygun nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü imzalandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, protokolün imza töreni ATO Duatepe Salonu'nda gerçekleştirildi.

Protokolü, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz ile Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali imzaladı.

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü ile reel sektörün ihtiyaçlarına uygun nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Baran, törende yaptığı konuşmada, protokolle, mesleki eğitim ve reel sektör işbirliğine örnek teşkil edecek güçlü bir modelin temellerini attıklarını bildirerek, "Bu protokolle mesleki eğitim, bizzat üretimle, ticaretle, iş dünyasıyla aynı masada bir araya geliyor. Öğrencilerimiz daha okul sıralarındayken iş yaşamıyla doğrudan ve sistematik biçimde buluşacak." ifadesini kullandı.

"Okul Hamiliği Projesi'ni uygulamaya geçiriyoruz"

Protokolün mesleki eğitimde yeni bir dönemi açacağını belirten Baran, "'Mesleki Eğitimde Ankara Modeli'ni resmen başlatıyoruz. Bu modelle Türkiye'de ilk kez ticaret odası olarak il genelindeki tüm örgün mesleki ortaöğretim kurumlarını, sektörleri temsil eden 68 meslek komitemizle birebir eşleştirerek Okul Hamiliği Projesi'ni uygulamaya geçiriyoruz." bilgisini verdi.

Baran, bu işbirliğiyle, mesleki eğitimi reel sektörün ihtiyaçlarıyla birebir uyumlu hale getirmeyi hedeflediklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu sayede hangi alanda ne tür iş gücüne ihtiyaç olduğunu belirleyecek, buna göre eğitim içeriklerini güncelleyecek ve öğrencilerimize işletmelerde uygulamalı deneyim fırsatları sunacağız. Her meslek lisesi en az bir işletmeyle eşleşecek, sektör temsilcileri derslere katkı sağlayacak. Mezunların doğrudan istihdama geçişini destekleyecek, başarılı mezunları örnek olarak öne çıkaracağız. Bu işbirliğiyle, nitelikli istihdamı artırmak, üretimi güçlendirmek ve gençlerimizi iş gücü piyasasına güçlü şekilde hazırlamak istiyoruz."

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kaygusuz da yılda 400 binden fazla öğrenci mezun olmasına rağmen önemli bölümünün alanında istihdam edilemediğini belirterek, "Bu işbirliği, bu sorunun çözümü için büyük bir adım olacak. Mezunlarımızı doğrudan sektörle buluşturarak erken yaşta istihdamlarını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Güncel
