ATO Başkanı Baran, Belçika Kraliçesi ile İş Dünyası Toplantısında

(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Belçika Kraliçesi Majesteleri Mathilde ve beraberindeki heyet ile İstanbul'da düzenlenen "Üst Düzey Türkiye-Belçika İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı"nda bir araya geldi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamada, ATO Başkanı Gürsel Baran'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle "Belçika Ekonomik Misyonu" kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Majesteleri Mathilde ve beraberindeki heyet ile İstanbul'da düzenlenen "Üst Düzey Türkiye-Belçika İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı"na katıldığı bildirildi.

Baran, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Belçika arasında 2025 yılı sonu itibarıyla ticaret hacminin 9,2 milyar dolara ulaştığını kaydederek, "Ankara iş dünyası olarak, Belçika ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha da yukarılara taşımak için katkı sunmaya hazırız" dedi.

İki ülke iş dünyası arasındaki ekonomik ve ticari iş birliği imkanlarını değerlendiren Baran, Ankara ekonomisine ilişkin de bilgi verdi. Ankara'nın üretim, teknoloji, sağlık ve turizm alanındaki potansiyeline dikkati çeken Baran, "Başkent Ankara, savunma ve havacılık sanayinden medikale, makine ve ekipman üretiminden yazılım ve teknoloji girişimlerine kadar pek çok stratejik sektörde güçlü bir ekosisteme sahip. Bu yönüyle Ankara'nın, Belçikalı firmalar için önemli fırsatlar sunduğunu düşünüyoruz. Özellikle yeşil dönüşüm, dijitalleşme, sürdürülebilir üretim, lojistik ve Ar-Ge alanlarında ortak projeler geliştirilebileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Baran, Ankara'nın son yıllarda ticaret ve sanayideki güçlü gelişimine turizmi de eklediğini belirterek; özellikle kültür ve sağlık turizminde başkentin önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA