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Atina ve Selanik'te havalimanı taksi ücretleri artırıldı

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Yunanistan'ın başkenti Atina ile Selanik'teki havalimanlarına ulaşımda taksi ücretlerinde artışa gidildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina ile Selanik'teki havalimanlarına ulaşımda taksi ücretlerinde artışa gidildi.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, havalimanlarına ulaşımda taksi ücretlerinin Atina'da 10, Selanik'te ise 3 avro artırılmasına karar verildi.

Buna göre Atina'da havalimanına gündüz tarifesinde uygulanan asgari ücret 40 avrodan 50 avroya, gece tarifesinde ise 55 avrodan 65 avroya yükseltildi.

Selanik'te ise havalimanına ulaşımda asgari ücret gündüz tarifesinde 25 avrodan 28 avroya, gece tarifesinde ise 35 avrodan 38 avroya çıkarıldı.

Yunanistan'da taksiciler son aylarda benzin fiyatlarındaki artış nedeniyle yaşadıkları ekonomik zorluklara dikkati çekerek günlerce süren grevlere gitmişti.

Taksiciler, grevler aracılığıyla vergilerin indirilmesi, otobüsler için ayrılan şeritlerden taksilerin de faydalanması ve taksilere rakip konumdaki dijital uygulamaların kaldırılması gibi taleplerini dile getirmişti.

Kaynak: AA
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