Atina'da taksiciler süresiz greve gitti

Yunanistan'ın Atina kentinde taksiciler, elektrikli araç kullanımı ve diğer talepler için süresiz grev kararı aldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki bölgesinde taksiciler süresiz grev kararı aldı.

Attiki Taksiciler Sendikası (SATA) çağrısıyla bu sabah yerel saatle 06.00'da grev başlattı.

SATA'nın yaptığı açıklamaya göre, süresiz olarak başlatılan grevle, elektrikli araç kullanımına geçişte kademeli bir plan uygulanması, şoförlü araç kiralanmasına yönelik çerçevenin netleştirilmesi, taksilerin otobüslere ayrılan şeritleri kullanabilmesi ve vergi yükünün azaltılması gibi taleplerin dikkate alınması isteniyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail basınından gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
At eti yiyen kadın o anları kayda alıp paylaştı: İlk lokmada...

At eti yiyen kadın o anları kayda alıp paylaştı: İlk lokmada...
Milli yıldızımızın model sevgilisine beğeni yağıyor

Herkes onu konuşuyor!
200 bin TL ceza yiyen sürücüden küstah sözler: Polislerden de tiksindik

200 bin TL ceza yiyen sürücüden polise küstah sözler
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı

Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı! Mücteba Hamaney...
At eti yiyen kadın o anları kayda alıp paylaştı: İlk lokmada...

At eti yiyen kadın o anları kayda alıp paylaştı: İlk lokmada...
Trump'ın 'Alma onuru benim olacak' dediği Küba karanlığa gömüldü

Trump'ın "Alma onuru benim olacak" dediği ülkede esrarengiz gelişme
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu

Bakan Şimşek korkutan senaryoyu açıkladı: Savaş devam ederse...