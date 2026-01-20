Atina'da taksiciler 48 saatlik greve başladı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler 48 saatlik greve gitme kararı aldı.

Attiki Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla, bugün başlayan grevin yarın da devam etmesi öngörülüyor.

Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki bölgesinde taksiciler bu sabah yerel saatle 06.00'da başlattıkları grevi perşembe 06.00'a kadar sürdürecek.

Taksiciler, zorunlu elektrikli araç kullanımına geçişin öngörülen tarih olan 2035'in sonrasına ertelenmesi, şoförlü araç kiralamalarına sınır getirilmesi, rekabet gücünü kısıtlayan dijital uygulamalar için düzenleme yapılması, otobüsler için ayrılan sağ şeridin taksiler tarafından da kullanılması, vergi yükünün azaltılması gibi taleplerde bulunuyor.

???????