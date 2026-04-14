Atılım Üniversitesi'nce "Doğu-Batı Eksenindeki Ankara'nın Ulaştırmadaki Yeni Rolü" Paneli Düzenlendi

(ANKARA) - Atılım Üniversitesi'nce, "Doğu-Batı eksenindeki Ankara'nın ulaştırmadaki yeni rolü" isimli paneli düzenledi. Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, "Her yıl Ankara Lojistik Üssü'nde bir program yapıyoruz. Bu senenin ana teması Ankara. Ulaştırma koridorlarının kesiştiği yer olarak Ankara'nın yeni rolünü, önemini ve fonksiyonunu ortaya koyalım dedik. Umarım programımız başarılı olur" dedi.

Panele, Ankara Lojistik Üssü Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Gündüz, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, TCDD Genel Müdür Yardımcısı Nizamettin Çiçek, Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayri Ulvi, UND Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Fatih Şener ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmalarını, Ankara Lojistik Üssü Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Gündüz, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz gerçekleştirdi.

"Ulaştırma koridorlarının kesiştiği yer Ankara"

Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, ANKA Haber Ajansı'na panele ilişkin, şunları söyledi:

"Her yıl Ankara Lojistik Üssü'nde bir program yapıyoruz. Bu senenin ana teması Ankara. Ulaştırma koridorlarının kesiştiği yer olarak Ankara'nın yeni rolünü, önemini ve fonksiyonunu ortaya koyalım dedik. Bunun en doğru otoritesi elbette Ulaştırma Bakanlığıdır. Ulaştırma Bakan Yardımcımız, bu konularla doğrudan ilgili ve eski siyasi kimliği de olan birisi olarak, kendisiyle görüşmemizi yaptık. Ulaştırma Bakanlığı'nın bürokratlarını, Devlet Demiryolları ve kara yolu ulaşımı alanından en yetkili isimleri davet ettik. Bu ulaşım planında yer alan akademisyenleri de dahil edelim dedik. Ankara Lojistik Üssü, bu anlamda Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü'nün deyim yerindeyse bir laboratuvarıdır. Biz uygulamalı bütün eğitimleri burada alıyoruz. Ben de eski bir bürokrat olarak, maliye ve hazine kökenli olmakla beraber uzun yıllar bürokraside dış ticaret müsteşar yardımcılığı ve gümrük müsteşarlığı görevlerinde bulunmuş olmamdan ötürü sektöre bağım var. Umarım programımız başarılı olur."

Panelin en tipik farkı bir ulaşma koridoru olarak kavşakta bulunan Ankara'dan kara yolu ve demir yolu geçiş hatlarının buluşması. Dolayısıyla buraya demir yolunun gelmesi büyük bir fırsat olacak. Kara yolunda zaten büyük taşımaların yapıldığı yer burası. Irak'tan gelen kalkınma yolu, Çin'den gelen Belt and Road dediğimiz kuşak yol projesi o konularda da bilgiler verilecek. En yetkili ağız Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürümüz bizzat o bilgileri verecek. Dolayısıyla ulaştırmanın doğrudan doğruya somut bilgilerini doğru ağızlardan öğrencilerimizin de öğrenmesi imkanı ortaya çıkmış olacak."

Saygılıoğlu, "Belt and Road- Kuşak Yol Projesi'ne" ilişkin de "Demir yolu ile kara yolunun burada buluşması olağanüstü bir gelişme. Ankara, bazı sektörlerde çok ciddi bir ihracat üssü ve aynı zamanda önemli bir ithalat merkezi. Özellikle savunma sanayisinde Ankara öne çıkmaktadır. Kadın giyim sanayinde de Ankara'nın çok ciddi bir ihracatı vardır. Toprak sanayinde Ankara, yüksek teknolojide Ankara, makine sanayinde Ankara dolayısıyla bunların önemli bir kısmının merkezi de burası, Ankara Lojistik Üssü'dür. Bu nedenle proje hakkında biz de bugün daha somut bilgiler alacağız" dedi.

Kaynak: ANKA