Atatürk Üniversitesi'nin balık tesisi 1 milyon 800 bin yavru kapasitesiyle çalışıyor

Erzurum Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde 1989 yılında üretim ve araştırma amacıyla kurulan balık üretim tesisi, hem bölgedeki yetiştiricilere destek sağlıyor hem de öğrencilere uygulamalı eğitim imkanı sunuyor. 2024 yılında modernize edilen tesiste yıllık 1 milyon 800 bin yavru balık üretim kapasitesi bulunurken, yetiştirilen alabalıklar haftanın 7 günü satışa sunuluyor.

Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Esat Mahmut Kocaman, tesisin kuruluşundan bugüne yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi. 1989 yılında üretim ve araştırma faaliyetleri için hizmete açılan tesisin temel amaçlarından birinin öğrencilere mesleki deneyim kazandırmak olduğunu belirten Kocaman, öğrencilerin teorik derslerde öğrendiklerini burada uygulamalı olarak hayata geçirdiğini söyledi.

'TALEBE GÖRE KAPASİTE ARTIRABİLİRİZ'

Öğrencilerin mezun olduklarında sektöre hazır mühendisler olarak katılmalarını hedeflediklerini ifade eden Kocaman, tesisin 2024 yılında yenilenerek modern bir yapıya kavuşturulduğunu kaydetti. Özellikle kuluçka ünitesinin modern altyapısıyla sağlıklı üretim koşullarına sahip olduğunu belirten Kocaman, "Tesisimiz 2024 yılında yenilenerek ve çok modern bir hale geldi. Kuluçka tesisimiz oldukça modern, altyapısı sağlam, üretimi çok sağlıklı bir yapıya kavuştu. Tesisimizde 1 milyon 800 bin adet yavru üretimi kapasitemiz var. Bunun 1 milyon 500 bin adedi gökkuşağı alabalığı, 150 bin adedi kırmızı benekli dere alabalığı, 150 bin adedi ise çeşme alabalığı türü. Çiftçilerimizden gelen talep doğrultusunda bu kapasitelere çıkarabiliriz" dedi.

VATANDAŞLAR HAFTANIN 7 GÜNÜ BALIK ALABİLİYOR

Üretim ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşlara da doğrudan satış yaptıklarını anlatan Kocaman, tesiste yetiştirilen balıkların haftanın 7 günü satışa sunulduğunu söyledi. Vatandaşların balıkları canlı veya fileto olarak satın alabildiğini belirten Kocaman, canlı balığın kilogramının 400 TL, fileto olarak hazırlanan balığın kilogramının ise 850 TL olduğunu bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı