Ataşehir'de kaçak at kesimi yapıldığı iddiasıyla operasyon: 2 şüpheli gözaltına alındı

ATAŞEHİR'de bir depoda kaçak at kesimi yapıldığı ve etlerin satışa sunulduğu iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yenisahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir depoda kaçak at kesimi yapıldığına yönelik sosyal medyada paylaşılan iddialar üzerine çalışma başlattı. Savcılıktan alınan arama kararı doğrultusunda depoya baskın düzenleyen ekipler, E.B.'yi gözaltına aldı. E.B.'nin emniyetteki ifadesinde, kaldığı depoda G.G.'nin 3 atı kestiğini öne sürerek olayla ilgisinin bulunmadığını söylediği öğrenildi. Bunun üzerine ekipler, adı geçen G.G.'yi de gözaltına aldı.

Emniyete götürülen G.G.'nin, hayvan hırsızlığının yanı sıra 'evden ve açıktan hırsızlık' ile 'kasten yaralama' suçlarından kaydının bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.