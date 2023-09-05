Ataşehir'de bir binada çıktıktan sonra 3 binaya daha sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Ataşehir'de bir binada çıktıktan sonra bitiğindeki 3 binaya da sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Ataşehir'de bir binada çıktıktan sonra bitiğindeki 3 binaya da sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Barbaros Mahallesi Kent Sokak'ta bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki 3 binaya da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Yusuf Melikoğlu - Güncel