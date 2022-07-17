Asya'nın İlk Profesyonel Kargo Merkezi Havalimanı Çin'in Orta Kesiminde Hizmete Girdi - Haberler

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Asya'nın İlk Profesyonel Kargo Merkezi Havalimanı Çin'in Orta Kesiminde Hizmete Girdi

Xinhua - Güncel
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Asya'nın İlk Profesyonel Kargo Merkezi Havalimanı Çin'in Orta Kesiminde Hizmete Girdi

WUHAN, 17 Temmuz (Xinhua) -- Boeing 767-300 tipi bir kargo uçağının Pazar günü saat 11.36'da Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde bulunan Ezhou Huahu Havalimanı'ndan havalanmasıyla, Çin'deki ilk profesyonel kargo merkezi havalimanı faaliyetlerine resmen başladı.

WUHAN, 17 Temmuz (Xinhua) -- Boeing 767-300 tipi bir kargo uçağının Pazar günü saat 11.36'da Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde bulunan Ezhou Huahu Havalimanı'ndan havalanmasıyla, Çin'deki ilk profesyonel kargo merkezi havalimanı faaliyetlerine resmen başladı. Asya'daki ilk profesyonel kargo merkezi olan Ezhou kentindeki havalimanı, aynı zamanda dünyada türünün dördüncüsü olma özelliği taşıyor. 23 bin metrekarelik bir kargo terminali, yaklaşık 700 bin metrekarelik bir yük aktarma merkezi, 124 park alanı ve iki pistten oluşan yeni havalimanının, hava taşımacılığı verimliliğini artırması ve ülkenin dışa açılımını daha da desteklemesi bekleniyor. Havalimanının planlama ve geliştirme bölümü üst düzey müdürü Su Xiaoyan, Ezhou Huahu Havalimanı'nın işletilmesinin, Çin'in kalkınma gereksinimine uygun olduğunu belirtti. Devlet Posta İdaresi'ne göre, Çin'de kurye şirketleri tarafından taşınan paket sayısı, geçen yıl 108 milyarı aşarak rekor kırdı. Bunun 2022 yılında istikrarlı büyümeyi sürdürmesi bekleniyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hubei Asya Güncel Haberler

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