Astrolog Meral Güven Hakkında Soruşturma Başlatıldı

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında küfür eden astrolog Meral Güven hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

"Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son haftaya kadar şampiyonluk yarışı vereceğini, ancak ipi Fenerbahçe'nin göğüsleyeceğini" öne süren Meral Güven, dün Galatasaray'ın ligi zirvede bitirmesinin ardından, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, Fenerbahçelilere yönelik küfürlü ifadeler kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Meral Güven hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlattı.