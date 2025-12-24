'Asrın İnşa Seferberliği' sona eriyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinde yürütülen 'Asrın İnşa Seferberliği' projesinin 455 bin ev ve iş yerinin yapımının tamamlanması ile sona ereceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'Asrın İnşa Seferberliği' projesinin son teslimi, 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı 'Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam' temalı programla Hatay Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilecek. Törene; depremzede ailelerin yanı sıra kabine üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, inşa seferberliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar, iş, sanat ve spor camiasından isimlerin katılması bekleniyor. Tören kapsamında canlı bağlantılar ile Malatya ve Adıyaman'da anahtar teslimi, Ankara'da yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi eş zamanlı yapılacak.

157 YATIRIM HİZMETE SUNULACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek son törenle birlikte tamamlanan ev ve iş yeri sayısı, 455 bin 357'ye ulaşacak. Törende yapımı tamamlanan 157 yatırım da hizmete sunulacak. Bu yatırımlar arasında ilk ve orta dereceli okulların da bulunduğu 84 eğitim binası bulunuyor. 15 Kasım'da Adıyaman'da düzenlenen 9'uncu kura törenin ardından geçen 42 günde 105 bin 179 ev ve iş yeri daha tamamlandı. Böylece 'Asrın İnşa Seferberliği' 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölümün inşasının bitirilmesiyle tamamlanmış olacak. 27 Aralık'taki törende, Adana'da 692, Adıyaman'da 4 bin 833, Bingöl'de 27, Diyarbakır'da 887, Elazığ'da 2 bin 568, Gaziantep'te 1620, Hatay'da 55 bin 681, Kahramanmaraş'ta 22 bin 81, Kayseri'de 224, Kilis'te 308, Malatya'da 11 bin 367, Osmaniye'de 3 bin 357, Şanlıurfa'da 1333, Tunceli'de 201 ev ve iş yerinin daha kurası çekilecek.

İLLERE GÖRE DAĞILIM

'Asrın İnşa Seferberliği'nin tamamlanacağı 27 Aralık'taki törenin ardından deprem bölgesinde inşa edilen ev ve iş yeri sayısı, 455 bin 357'ye yükselecek. İllere göre dağılım; Hatay'da 153 bin 755, Malatya'da 79 bin 660, Kahramanmaraş'ta 73 bin 956, Adıyaman'da 43 bin 366, Gaziantep'te 31 bin 53, Diyarbakır'da 17 bin 206, Elazığ'da 14 bin 894, Şanlıurfa'da 13 bin 429, Osmaniye'de 12 bin 557, Adana'da 12 bin 73, Kilis'te 2 bin 569, Tunceli'de 298, Kayseri'de 288, Sivas'ta 164, Bingöl'de 89 şeklinde olacak.

TARİHİ ÇARŞILAR DA İNŞA EDİLDİ

'Asrın İnşa Seferberliği', 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğüyle 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede başlatıldı. Bakanlık koordinesinde TOKİ, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı iş birliği ile tarihi çarşıları, şehir merkezleri, yıkılan 4 ilin meydanları da yeniden inşa ve ihya edildi.

Haber: Nisa MİĞAL/ANKARA,