Antalya'daki turizm hareketliliği kent ekonomisini canlandırdı

ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, artan turist yoğunluğu, otel dolulukları ve ticari hareketliliğin şehir ekonomisine doğrudan katkı sağladığını belirtti. Ayrıca üretim, ihracat ve istihdamın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, Antalya'da özellikle son dönemde artan turist yoğunluğu, otellerdeki doluluk oranları, hava trafiğindeki yükseliş ve ticari hareketliliğin şehir ekonomisine doğrudan katkı sağladığını bildirdi.

Kacar, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle yaz sezonu ve tatil dönemleriyle şehir ekonomisinde ciddi canlılık oluştuğunu belirtti.

Antalya'nın yalnızca turizm kenti olmadığını, üretim, tarım, hizmet ve ticaret sektörlerinin de şehir ekonomisinin temel dinamikleri arasında yer aldığını vurgulayan Kacar, "Antalya'da özellikle son dönemde artan turist yoğunluğu, otellerdeki doluluk oranları, hava trafiğindeki yükseliş ve ticari hareketlilik şehir ekonomisine doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu canlılık yeme-içme sektöründen perakendeye, ulaşımdan hizmet sektörüne kadar birçok alanda hissedilmektedir." ifadelerini kullandı.

Küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen Türkiye'nin üretim gücünü koruduğunu belirten Kacar, iş dünyasının sürdürülebilir büyüme için desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Sanayicinin, üreticinin ve ihracatçının ayakta kalmasının Türkiye ekonomisinin en kritik unsuru olduğuna işaret eden Kacar, özellikle katma değerli üretim yapan işletmelerin desteklenmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve ihracatçının rekabet gücünün korunmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kacar, Antalya'nın ihracat ve üretim kapasitesinin her geçen yıl büyüdüğüne dikkati çekerek, ASKON Antalya Şubesi olarak üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe
