ASKİ, Lalegül Kavşağı'ndaki Sorunu Çözdü

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Yenimahalle ilçesinde Lalegül Kavşağı olarak bilinen bölgenin 20 yıldır çözüm bekleyen sorununu çözmek için harekete geçti. İçme suyu, atık su, yağmur suyu hatları ve diğer altyapı yoğunluğunun en fazla olduğu noktadaki eski borular, yeni beton borularla değiştirildi. Yağmur suyu kolektör hattındaki kırıklar onarılarak stabil hale getirilen hat, yeni bir arıza oluşmaması durumunda artık can güvenliği açısından tehlike yaratmayacak.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Yenimahalle ilçesinde Lalegül Kavşağı olarak bilinen bölgenin 20 yıldır çözüm bekleyen sorununu çözmek için harekete geçti. İçme suyu, atık su, yağmur suyu hatları ve diğer altyapı yoğunluğunun en fazla olduğu noktadaki eski borular, yeni beton borularla değiştirildi. Yağmur suyu kolektör hattındaki kırıklar onarılarak stabil hale getirilen hat, yeni bir arıza oluşmaması durumunda artık can güvenliği açısından tehlike yaratmayacak.

Yenimahalle ilçesi Demetgül Mahallesi Şehit Cem Ersever Caddesi'nin (Lalegül Kavşağı) 417. Sokak ile birleştiği, içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatlarının geçtiği noktada, yoğun yağışlar sonrasında 3 metre yarıçapında ve 2 metre derinliğinde meydana gelen çökmeler hayati tehlike yaratıyordu. Başkent Ankara'nın yıllar içinde biriken sorunlarını tek tek masaya yatırarak çözen ASKİ, eski boruları yeni beton borularla değiştirerek hattı stabil hale getirdi.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, teknik ekibiyle birlikte caddede yürütülen çalışmaları denetledi. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Öztürk, "Söz konusu çökmeler, ne yazık ki burada yaşayan vatandaşlarımızın yaşamını tehdit edecek boyutlardaydı. Dolayısıyla dün (31 Mayıs 2023) de böyle bir olay yaşadık. Bin mm atık su hattımızın çökmesi sonucu yüzeyde kırılmalar oldu. İçine malzeme dolunca da hatta ciddi bir tıkanma oluştu" dedi.

KRİTİK ÇALIŞMA

Yaşanan son sıkıntının ardından boruları değiştirme çalışmalarına başladıklarını kaydeden Öztürk, "Kritik noktalara atılan betonlar ile stabiliteyi sağladık. Yaklaşık 3-4 insan boyundaki boru değişimini yaptık. Gerek atık su gerekse yağmur suyu hattı ve bunun yanı sıra 2 bin 200'lük içme suyu hattının aynı yerde olması nedeniyle bölgede son derece kritik bir çalışma gerçekleştirdik" diye konuştu. Öztürk, şu bilgileri paylaştı:

"Kritik diyorum çünkü içme suyu ana hattına verilebilecek bir zarar, çok geniş yerleşim alanlarının bir süre susuz kalması anlamına gelecekti. Bu yüzden hassas bir çalışma gerçekleştirdik. Bölgedeki büyük çökmelere daha önce de borularla müdahale edilerek geçici çözümler üretilmiş ancak şimdi çökme olan yerdeki kısımların tamamını beton borularla değiştirdik. Yoğun yağışlarda zemindeki çökmeler sonucu hattımızdaki borularda ciddi yıpranmalar oluşuyordu ancak böylece kalıcı bir çözüm ürettik. Bu bölgede bir daha çökme yaşanmayacak."

"DAHA ÖNCE BÖYLE KAPSAMLI ÇALIŞMA GÖRMEDİK"

Cadde üzerinde esnaflık yapan Ferhat Uğurlu, Genel Müdür Öztürk ve ASKİ ekiplerine teşekkür ederek, "Burası önemli bir cadde; her yere bağlanan bir yol. Biz bu zamana kadar bu bölgede böyle kapsamlı bir çalışma görmedik. 20-25 yıldan beri burası yılda 10 kere çöküyordu. Gelip üstüne toprak atıp asfalt döküyorlardı. Yani sürekli boşuna yapılan bir masraf söz konusuydu. İnşallah bu sefer köklü bir çözüm getirilecek. Burası bugüne kadar belki 40 kez çöktü inşallah bu sefer son olacak ellerinize sağlık"dedi.

Demetgül Mahallesi Muhtarı İsmail Tutal da"Yaklaşık 20 senedir böyle bir sorunumuz vardı. Yağmur yağdığı zaman hep bu sıkıntıyı yaşıyorduk. Ciddi çökmeler nedeniyle insan hayatı tehlikeye giriyor, araçlarımız zarar görüyordu. Artık burada 'altından fay hattı geçiyor' gibi efsaneler oluşmuştu. Yağmur yağdığı zaman sürekli endişe içindeydik. Bu sorunu çözdüğünüz için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah tekrarı olmayacak" diye konuştu.

Esnaf Mustafa Çakır ise şunları söyledi:

"Bu iş biraz meşakkatli bir iş olduğu için şu ana kadar hep geçici çözümlerle ilerlediler. Şu an yapılan işlem sanırım kalıcı olacak. Biz de zaten belediyenin kamyonunu falan sürekli meşgul etmeyelim, bir kez yapılsın kalıcı olsun istiyoruz."