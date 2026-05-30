Aski'den Sincan ve Etimesgut'un Su Altyapısına Çözüm

(ANKARA) - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), yıllardır ihmal edilen altyapı sorunlarını çözmek için "TC-2 İçme Suyu Deposu İletim Hattı Projesi"ni hayata geçiriyor. Sincan, Etimesgut ve çevresinde 6,5 kilometrelik yeni hatla birlikte su arz güvenliğinin artıırlarak kesintilerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent'te uzun yıllardır ihmal edilen ve çözüm bekleyen su altyapısı sorunlarına yönelik önemli bir projeyi daha uygulamaya aldı. Etimesgut, Sincan ve çevresinde içme suyu arz güvenliğini artırmayı hedefleyen "TC-2 İçme Suyu Deposu İletim Hattı Yapım İşi" kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

TERS İŞLEYEN SİSTEM VERİMSİZLİĞE NEDEN OLUYOR

Mevcut sistemde Etimesgut'taki TC-2 İçme Suyu Deposu'nun, Kesikköprü Barajı hattının İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden ters yönde çalıştırılmasıyla beslenirken bu durumun sistemde ciddi verimsizliğe neden olduğu belirtildi. Tersine işletim nedeniyle Kesikköprü Barajı'ndan gelen 3 hattan birinin arıtma tesisine su ulaştırılamaması nedeniyle mevcut durumun su ihtiyacını karşılamakta yetersiz kaldığı kaydedildi.

Son yıllarda Ankara'da yaşanan kuraklık ve barajlardaki su seviyelerinin kritik düzeye gerilemesi ise Kesikköprü Barajı'ndan daha fazla su çekilmesini zorunlu hale getirdi. Bu kapsamda ASKİ, mevcut sorunu çözmek ve sistemi daha verimli hale getirmek amacıyla yeni bir iletim hattı inşa ediyor.

6,5 KM'LİK YENİ HAT, SİNCAN VE ETİMESGUT'A KESİNTİSİZ SU SAĞLAYACAK

Proje kapsamında, 1600 milimetre çapında ve 6,5 kilometre uzunluğunda yeni bir içme suyu hattı yapılacak. Bu hat sayesinde TC-2 İçme Suyu Deposu'nun doğrudan beslenmesi sağlanacak ve Kesikköprü hattı ham su iletimine dönecek.

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay projenin maliyetinin yaklaşık 320 milyon lira olduğunu belirterek, "Polatlı-İvedik Hattı'nın zamanında yapılmamış olması nedeniyle Kesikköprü Hattı'nın amacı dışında kullanılmak zorunda kalınması durumunu düzeltmektedir. Çünkü o bölgeye ne yazık ki mevcut hatlarla su verilemiyor ve deniliyor ki; 'Bu hattı tersten çalıştıralım, içme suyunu tersten buraya verelim, Sincan'ın ve bölgesinin ihtiyacını buradan karşılayalım'. Bu aynı zamanda ne anlamı geliyor? Kesikköprü'den gelen 3 hattan bir tanesinin ne yazık ki artık İvedik'e su getirememesi anlamına geliyor. İşte bu hat optimizasyonu, bu durumu düzeltecektir" dedi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte özellikle Sincan ve Etimesgut ilçelerinde suyun daha düzenli ve kesintisiz verilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda geçmişte inşa edilmeyen Polatlı-İvedik Hattı nedeniyle ortaya çıkan altyapı sorunlarının da giderilmesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA