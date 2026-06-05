Asgari Ücrete Ara Zam Beklentisi... Vatandaşlar: "Mevcut Ücretler Yaşam Maliyetleri Karşısında Yetersiz. Ara Zam Artık Kaçınılmaz"

Haber : BERFİN BAYSAN - Kamera: AKIN KÜÇÜKKURT

(İZMİR) - Milyonlarca çalışanın gözü temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. İzmir'de vatandaşlar, kira, fatura ve temel ihtiyaç giderlerinin gelirlerinin çok üzerine çıktığını, mevcut ücretlerin yaşam maliyetleri karşısında yetersiz kaldığını belirterek, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini belirtti.

Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı milyonlarca çalışan tarafından merak edilirken, İzmir'in en işlek noktalarından Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlar mevcut ücretlerin yaşam maliyetleri karşısında yetersiz kaldığını belirtti.

"70 YAŞINDAYIM, İKİ İŞ YAPIYORUM YETMİYOR"

70 yaşındaki Erdal Gürtaş, hükümetin ara zam konusunda verdiği mesajlara artık güven duymadığını belirterek, "Emekliye dediler, zam verilecek, bilmem ne verecek, ara zam verecek. Yalan. Asgari ücret de yalan. Seçim gündemlerde ya şimdi. Tatlı sözler, ballar veriliyor. İnanmıyorum. Benim inancım her şeye artık zayıfladı. Ben ikinci işi yapıyorum. 70 yaşındayım. Yetiyor ya, Allah bereket versin. Yukarıdakilerin boğazında kalsın, Allah bereket versin. Sabah 11'de çıkıyorum, gece saat 12'de eve gidiyorum. Sosyal yaşantım sıfır. Allah'tan Kurban Bayramı'na bir iki komşum et getirmişler. Et yüzü gördük. Çok acıklı. Şimdi eğer kirada değilsem, kesin 60 bin olması lazım. Yani çocuklarım evlenemiyor ya, bak utanıyorum bunu söylemeye. Biri geldi 45 yaşına, biri geldi 35 yaşına. Evlendiremiyorum. Bugün bir düğün yapın, kaç para bakayım? Kiraya çık, en basiti. 20 binden aşağı kira var mı? Asgari ücret ne kadar? Gülünç. Bunları konuşmak bile bana yanlış geliyor. Ben artık haber de dinlemiyorum. ya bakın, ben de bu partiye oy verdim, yanlış anlamayın. Başlarda iyiydiler. Ondan sonra bozuldular. Domates gibi çürüdü kaldı. Ama bu zamanda kızım, kirayı veremiyor. Ne kadar kötü değil mi? Türkiye'de yaşıyoruz. Dönelim geriye. 2002 yıllarında aldığım maaş... Bak, aldığım maaştan, emekli maaşımdan. 2002'de emekli oldum ben. Altın yapıyordum her ay. Şimdi yok abicim, yok. Yalan söylüyorsam, politika yapıyorsam vallahi bugün benim canımı alsın. Politikayla benim işim yok. Ama gerçekleri görsün insanlar" dedi.

Bazı vatandaşlar ise ekonomik sıkıntıları ironik bir dille anlattı. Bir vatandaş, "Asgari ücrete ara zam kesinlikle gelmemeli bence. 10 numara. 28 bin lira yetiyor bize. Çalışıyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Ekmeğimiz var. 10 numarayız. Kesinlikle gelmesin. Yani zaten kira 20 bin lira kira. 8 bin lira da elektrik, su, doğal gaz dersen Allah bereket versin. Taş yiyeceğiz, yerden taşları toplayıp böyle yiyeceğiz" dedi.

"ASGARİ ÜCRET EN AZ 70 BİN OLMALI"

İşletmeci olduğunu belirten Tuncay Kadiroğlu ise asgari ücretin günümüz şartlarında çok düşük kaldığını savundu. Kadiroğlu, "Asgari ücret en az 70 bin olmalı. Izgara kebap ustalarına 75 bin veriyoruz. En düşük vasıfsız personele 34 bin lira veriyoruz. Bayağı komik kalmış. Devletimizin buna bir el atması lazım. Asgari ücret 28 bin, ev kiraları 40-50 bin. Bayağı sıkıntılı bir süreç. Yani zam gelse de bizim yaptığımız rakam o kadar. Onun üstüne çıkamayız yani. Zorlar bizi. Bayağı bir zorlar. Aylık 1,5 milyon gider veriyoruz. Bayağı sıkıntılı" diye konuştu.

"SABIR KALMADI"

Ramazan Yılmaz ise asgari ücrette artış yapılmasının kaçınılmaz hale geldiğini belirterek, "Asgari ücrete zam yapılması da lazım. Yoksa insanların buna sabırları kalmadı. Bence asgari ücretin şu an yüzde 100 değil, yüzde 200 fazla olarak dikkate alınması lazım. Hiç olmazsa karınları doysun. Üstelik günlük enflasyonun her gün en az yüzde biri olduğunu da kimse unutmasın. Vallahi ben ve eşim, ikimiz de aynı yerde çalışmış, memur olmuş, hakikaten kamu sektöründen emekli insanlarız. Bize yetmiyor vallahi. Eşim ve benim emekli paralarımız yetmiyor. Kaldı ki bunun üzerinde neler var. Ekstra olanlar var. Geceye gidiyorsun, sağa sola çıkıyorsun falan. O yüzden asgari ücret şu andaki asgari ücret değil zaten. Gerçekten değil. Yani insanlar bu konuda yorumlarda bulundular, bilmiyorum ama bana göre sağlıklı yaşamak için bu miktara bizi körü körüne yuvarlamasınlar, itmesinler. Bence en az asgari ücretlinin 45-50 bin lira para alması lazım. En az bir ailenin 50 bin lira para alması lazım. 'İyiyiz, geçinebiliyoruz' diyen bir ailenin mutlaka aylık geliri 100 bin ve üzeridir" şeklinde konuştu.

Selda Soysal Ergün ise "Asgari ücret 35-36 bin olmalı. Aslında geçinemiyorlar ama geçinen çok insan da var. Hem kira, hem çocuklarının okulları falan. Öyle insanlar da var ama azınlıkta bence. 30 bin lira maaş alıyorum ben. Asgari ücretin biraz üstü ama geçinemiyorum" ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş da "Asgari ücret en az 50 bin olmalı. Bak herkes parasızlıktan boş boş oturuyor burada. Kimse de para olmayınca ne harcayacak" dedi.

Kaynak: ANKA