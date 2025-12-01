Haberler

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Yapısı Değişebilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü ve asgari ücret tespit komisyonundaki hükümet temsilcisi sayısının beşten bire düşürülmesini önerdi. TÜRK-İŞ, komisyonun yapısı değişmediği sürece toplantılara katılmayacak.

Haber: Ogün AKKAYA

(ANKARA ) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi. TÜRK-İŞ'te yapılan görüşmede Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı konuşuldu. Bakan Işıkhan, Atalay'a komisyonda bulunan hükümet temsilcisi sayısının beşten bire düşürülmesini önerdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftasında toplanarak, 2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için çalışmalara başlayacak.

Masada işçi temsilcisi konfederasyonların olup olmayacağı yönündeki tartışmalar sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi. TÜRK-İŞ'te yapılan görüşmede Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı konuşuldu. Bakan Işıkhan, Atalay'a komisyonda bulunan hükümet temsilcisi sayısının beşten bire düşürülmesini önerdi.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nu toplayacak

TÜRK-İŞ, bu öneri üzerine yarın saat 10.00'da Başkanlar Kurulu'nu toplayacak.

Komisyon, tarafları temsilen 5'er kişi olmak üzere toplam 15 kişiden oluşuyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Bu noktada sendika ve konfederasyonların uzun süredir dile getirdiği eleştirilerden biri, komisyonun mevcut yapısının işçiyi yeterince temsil etmediği yönünde.

Atalay, komisyona katılmayacaklarını açıklamıştı

Bu yüzden TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Komisyon'un yapısında değişiklik olmadığı sürece toplantılara katılmayacaklarını açıklamıştı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, geçen yıl düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılı için geçerli olan asgari ücreti eleştirerek, "Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Öneri, TÜRK-İŞ tarafından kabul edilirse hükümetin tespit komisyonundaki temsilci sayısı beşten bire düşecek.

TÜRK-İŞ öneriyi kabul etmemesi ve asgari ücret görüşmelerine katılmaması durumunda toplantı masasında sadece işveren ve hükümeti temsil eden 10 üye olacak.

Öte yandan komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla zam oranına karar verebiliyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray paylaştı! İşte Kazımcan Karataş'ın gözünün son hali

Galatasaray paylaştı! İşte Kazımcan'ın gözünün son hali
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: TOGG'dan sonra Türkiye'nin ikinci yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor

TOGG'dan sonra Türkiye'nin 2. yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Galatasaraylı taraftarlardan 90+5'teki golün ardından yıldız oyuncuya büyük tepki

G.Saraylı taraftarlar 90+5'te gelen gol sonrası yıldız ismi topa tuttu
Galatasaray paylaştı! İşte Kazımcan Karataş'ın gözünün son hali

Galatasaray paylaştı! İşte Kazımcan'ın gözünün son hali
Avrupa'da eski defterler açıldı! Polonya, Almanya'dan tazminat istedi

Avrupa'da eski hesaplar açıldı! Yüzüne yüzüne konuşup tazminat istedi
'Evlenmeyenleri işe almayacaksın' diyen Destici'den yeni açıklama

Bekarları ayaklandıracak çıkışının ardından yeni açıklama
Rıdvan Dilmen: O durum, Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozdu

Rıdvan Dilmen: O durum, Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozdu
Değişimi şaşırttı! Sıla'nın son halini görenlerin ağzı açık kaldı

Değişimi şaşırttı! Sıla'nın son halini görenlerin ağzı açık kaldı
Engin İpekoğlu'ndan canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki

Söylediklerine çıldırdı! Canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki
Domenico Tedesco'yu kızdıran soru

Tedesco'yu kızdıran soru
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli

"Masada yokuz" diyen sendikanın asgari ücret için bir şartı var
Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan göz kapaklarını aldırdı

Mali'yle evliliği çok konuşulmuştu! Yaptırdığı estetiğe akıl sır ermez
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.