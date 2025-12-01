Asgari Ücret Tespit Komisyonu Yapısı Değişebilir

Haber: Ogün AKKAYA

(ANKARA ) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi. TÜRK-İŞ'te yapılan görüşmede Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı konuşuldu. Bakan Işıkhan, Atalay'a komisyonda bulunan hükümet temsilcisi sayısının beşten bire düşürülmesini önerdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftasında toplanarak, 2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için çalışmalara başlayacak.

Masada işçi temsilcisi konfederasyonların olup olmayacağı yönündeki tartışmalar sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi. TÜRK-İŞ'te yapılan görüşmede Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı konuşuldu. Bakan Işıkhan, Atalay'a komisyonda bulunan hükümet temsilcisi sayısının beşten bire düşürülmesini önerdi.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nu toplayacak

TÜRK-İŞ, bu öneri üzerine yarın saat 10.00'da Başkanlar Kurulu'nu toplayacak.

Komisyon, tarafları temsilen 5'er kişi olmak üzere toplam 15 kişiden oluşuyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Bu noktada sendika ve konfederasyonların uzun süredir dile getirdiği eleştirilerden biri, komisyonun mevcut yapısının işçiyi yeterince temsil etmediği yönünde.

Atalay, komisyona katılmayacaklarını açıklamıştı

Bu yüzden TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Komisyon'un yapısında değişiklik olmadığı sürece toplantılara katılmayacaklarını açıklamıştı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, geçen yıl düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılı için geçerli olan asgari ücreti eleştirerek, "Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Öneri, TÜRK-İŞ tarafından kabul edilirse hükümetin tespit komisyonundaki temsilci sayısı beşten bire düşecek.

TÜRK-İŞ öneriyi kabul etmemesi ve asgari ücret görüşmelerine katılmaması durumunda toplantı masasında sadece işveren ve hükümeti temsil eden 10 üye olacak.

Öte yandan komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla zam oranına karar verebiliyor.