Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü Toplantısı Bugün Yapılacak

(ANKARA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde bugün saat 18.00'de başlayacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, daha öhnce iki toplantı yapmıştı. Komisyonun yapısına tepki gösteren işçi kesimine temsil eden TÜRK-İŞ, toplantılara katılmadı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecine ilişkin, "12 senedir geçim ücreti oldu asgari ücret. Ben başkan oldum o dönem bizim asgari ücretle işçimiz yoktu bu dönemde de yok. Ne oyum var ne yetkim var, ne sözüm dinleniyor. Zarfı açıp olanı söylüyorlar yine ihale bize kalıyor. Kaç para olup olmadığını bilmiyoruz. Demokrasiden yana olmaya devam ediyoruz ama olanları da söylemeye devam ederiz" görüşünü dile getirmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise Türk-İş ve Hak-İş Konfederasyonlarını ziyaret ederek, "Türk-İş Genel Başkanı, komisyonda yer almama gerekçelerini tekrar ifade etti. Daha sonra HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret ettim. Benim istişare sürecini yönetmemdeki amaç, işçi kesimi masada yok, olmayabilir. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak biraz önce Türk-İş'e giderek Türk-İş masasını kurduk. Hak-İş'e giderek Hak-İş'e masasını kurduk ve asgari ücretle ilgili olarak iki başkanın taleplerini ve tekliflerini aldım. İşçi sendikalarımızdan aldığımız bu görüşleri, Çalışma Bakanı olarak diğer komisyon üyelerimize ifade edeceğim. Her dönem yaptığımız gibi 2026'da geçerli olacak asgari ücret düzeyini belirlerken enflasyona ezdirmeme ilkesine, işçilerimizin refahı ve satın alma gücünü koruyacak ve geliştirecek nitelikte olmasına dikkat ediyoruz" ifadesini kullanmıştı.