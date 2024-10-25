Asel Mina Özkan, Samsun'da Yüzme Yarışlarına Katılmaya Hak Kazandı

Çaycuma Zeus Spor Kulübü öğrencisi Asel Mina Özkan, Samsun'da düzenlenecek bölge yüzme yarışlarına katılmaya hak kazandı.

Çaycuma Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'da gerçekleştirilen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 3. Vize Yarışması'nda B2 barajını geçen Özkan, Samsun'da düzenlenecek bölge yüzme yarışlarına katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çaycuma Zeus Spor Kulübü antrenörü Zekai Usluoğlu, Özkan'ın 200 metre karışık, 50 metre serbest ve 50 metre kurbağalama kategorilerinde belirlenen sürelerin altında yüzerek barajı aştığını kaydederek, kendilerine bu başarıya ulaşma şansı tanıyan Çaycuma Belediyesine teşekkür etti.

Devrek'te ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek

Devrek Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, evde temizlik hizmeti ekipleri, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların evlerinde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Bu çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar, Başkan Özcan Ulupınar'a teşekkür etti.