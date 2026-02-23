Haberler

Artvin Defterdarlığı çalışanları Vali Ergün'ü ziyaret etti

Artvin Defterdarlığı çalışanları Vali Ergün'ü ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin Valisi Turan Ergün, 37. Vergi Haftası dolayısıyla defterdarlık çalışanlarını makamında kabul ederek, vergi vermenin önemini vurguladı.

Artvin Valisi Turan Ergün, 37. Vergi Haftası dolayısıyla defterdarlık çalışanlarını makamında kabul etti.

Vergi Haftası kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Artvin Defterdarı Mustafa Aydın hafta dolayısıyla yapacakları etkinlikler hakkında bilgiler verdi.

Vali Ergün de vergi vermenin kutsal bir görev olduğunu belirterek, kurum çalışanlarının haftalarını kutladı, başarı dileklerinde bulundu.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var

Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular
Meksika'da savaş çıksa kim kazanır? İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması

Savaş çıksa kim kazanır? İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var

Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var
Dick Advocaat, Dünya Kupası'na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti

Dünya Kupası'na götürdüğü takımdan istifa etti
Evlerinden 230 bin hap çıkan anne-oğula gözaltı

Anne oğulun yaşadığı evden yüz binlerce uyuşturucu hap çıktı