Artvin Valisi Ergün, Batum'da düzenlenen fuara katıldı

Artvin Valisi Turan Ergün, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen 14. Uluslararası Yapı Malzemeleri ve Gayrimenkul Fuarı'na katıldı.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren yerel ve uluslararası firmaları aynı platformda buluşturan fuar, sektörde iş birliği olanaklarının geliştirilmesini hedefliyor.

Etkinlik kapsamında şirketler arasında görüşmeler, tanıtım etkinlikleri ve ticari temaslar gün boyunca devam etti. Yaklaşık 80 firmanın katıldığı fuarda, ziyaretçilere özel indirimler de yapıldı.

Vali Ergün, beraberinde Türkiye'nin Batum Başkonsolos Vekili Talha Beyazıt ve diğer ilgililerle stantları gezerek bilgi aldı.

Fuar, 7 Aralık tarihine kadar açık kalacak.