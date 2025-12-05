Haberler

Artvin Valisi Ergün, Batum'da düzenlenen fuara katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin Valisi Turan Ergün, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen 14. Uluslararası Yapı Malzemeleri ve Gayrimenkul Fuarı'na katılarak inşaat sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Fuarda firmalar arasında iş birliği imkanları geliştirilmesi hedefleniyor.

Artvin Valisi Turan Ergün, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen 14. Uluslararası Yapı Malzemeleri ve Gayrimenkul Fuarı'na katıldı.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren yerel ve uluslararası firmaları aynı platformda buluşturan fuar, sektörde iş birliği olanaklarının geliştirilmesini hedefliyor.

Etkinlik kapsamında şirketler arasında görüşmeler, tanıtım etkinlikleri ve ticari temaslar gün boyunca devam etti. Yaklaşık 80 firmanın katıldığı fuarda, ziyaretçilere özel indirimler de yapıldı.

Vali Ergün, beraberinde Türkiye'nin Batum Başkonsolos Vekili Talha Beyazıt ve diğer ilgililerle stantları gezerek bilgi aldı.

Fuar, 7 Aralık tarihine kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?

17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA'dan Jhon Duran'a men

Jhon Duran'a ceza! Birbirinden zorlu maçlarda forma giyemeyecek
Galatasaray'dan Ziraat Türkiye Kupası kura çekimine damga vuran hareket

Galatasaray'dan Türkiye Kupası kura çekimine damga vuran hareket
Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi

Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi
Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor

Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı
UEFA'dan Jhon Duran'a men

Jhon Duran'a ceza! Birbirinden zorlu maçlarda forma giyemeyecek
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltında

Ünlü sunucular gözaltında! Suçlama çok vahim
Asena Keskinci yatak sahnesiyle gündemde

Asena Keskinci yatak sahnesiyle gündemde
Ayrılık gerekçesi bomba! Sevgilisi, cinsiyet değiştiren Şanlıurfalı sözde fenomeni terk etti

Sevgilisi, cinsiyet değiştiren Şanlıurfalı sözde fenomeni terk etti
Dev bankadan çarpıcı dolar tahmini: 62 TL olacak

Dev bankadan çarpıcı dolar tahmini: 62 TL olacak
Kazandığı parayı bayi ödeyememiş! Kendi maçına 4-0 bahis oynayan başkan da gözaltında

Kendi maçına 4-0 bahis oynayan başkan da gözaltında
İlçeyi ayağa kaldıran 300 milyonluk vurgun! Mağdurlar adliyeye koştu

İlçeyi ayağa kaldıran 300 milyonluk vurgun! Çiftçiler adliyeye koştu
Ülkenin başkenti alarm sesleriyle yıkıldı! Gökdeleni dronla vurdular

Ülkenin başkenti alarm sesleriyle yıkıldı! Gökdeleni dronla vurdular
Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 6 yıldız isim forma giyemeyecek

6 yıldız isim kupada oynanacak derbide olmayacak! İşte nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.