Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Artvin Motosiklet Kulübü Derneği Üyelerini Kabul Etti

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Artvin Motosiklet Kulübü Derneği üyelerini makamında kabul etti.

Ziyarette, Artvin Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Hüseyin İnce, derneğin faaliyetleri hakkında Vali Ünsal'a bilgi vererek, bu yıl 11'incisini düzenleyecekleri Artvin Motosiklet Festivali'ne davet etti.

Dernek olarak amaçlarının motosikleti insanlara sevdirmek ve güvenli sürüş teknikleri ile motosiklet sürücülerine karşı insanların bakış açılarını değiştirmek olduğunu belirten İnce, motosikletin de trafikte seyreden bir araç olduğunu, bu bilinci insanlara aşılamak istediklerini ifade etti.

İnce, Artvin'in tanıtımına büyük katkı vereceğine inandıkları, 23-25 Ağustos'ta Kafkasör Yaylası'nda bu yıl 11'incisini yapacakları Artvin Motosiklet Festivali'ne yurt içinden ve yurt dışından birçok motosiklet meraklısını kentte ağırlamanın heyecanını şimdiden yaşadıklarını söyledi.

Nazik ziyaretten ötürü konuklarına teşekkür eden Vali Ünsal ise dernek başkanı ve üyelerine çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi.