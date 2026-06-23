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Artvin Ticaret Borsası'ndan çay fabrikasına ziyaret

Artvin Ticaret Borsası'ndan çay fabrikasına ziyaret
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Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek ve heyeti, Arhavi'deki özel bir çay fabrikasını ziyaret ederek üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Fabrika Müdürü Nuri Haznedar, tesisin kapasitesi ve çalışmaları hakkında heyete detaylı bilgi verdi.

Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ve beraberindeki heyet, özel bir çay fabrikasını ziyaret etti.

Arhavi ilçesinde faaliyet gösteren fabrikayı ziyaret eden heyet, üretim süreçleri ve tesisin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Akyürek, çayın sağlıklı koşullarda üretilerek tüketiciye ulaştırılmasındaki hassasiyetleri nedeniyle fabrika yöneticileri ve çalışanlarını tebrik etti.

Fabrikanın Müdürü Nuri Haznedar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, fabrikanın mevcut yapısı ve çay işleme kapasitesi hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu
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