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Artvin'de bal alım fiyatları belirlendi

Artvin'de bal alım fiyatları belirlendi
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Artvin'de bal fiyatlandırma komisyonu tarafından yeni sezon bal alım fiyatları belirlendi. Kestane balı 3 bin 500 lira, orman gülü balı 2 bin 600 lira, ıhlamur balı 2 bin lira, çiçek balı ise 1900 lira olarak açıklandı.

Artvin'de bal fiyatlandırma komisyonunca, yeni sezon bal alım fiyatları belirlendi.

Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek başkanlığında, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda, bal ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri, etiketleme çalışmaları ve coğrafi işaret altyapısı dikkate alınarak fiyatlar belirlendi.

Buna göre, kestane balının kilogram alım fiyatı 3 bin 500 lira, orman gülü balının 2 bin 600 lira, ıhlamur balının 2 bin lira, çiçek balının ise 1900 lira olarak açıklandı.

Akyürek, toplantıda yaptığı konuşmada, Artvin'in Kafkas arı ırkının gen merkezi olması, zengin bitki çeşitliliği ve kestane ormanlarıyla arıcılık ve bal üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Fiyatların belirlenmesinde üretim maliyetleri, kalite kriterleri ve üreticinin emeğinin dikkate alındığını belirten Akyürek, amaçlarının üretici ve tüketici açısından adil bir fiyat oluşturmak olduğunu ifade etti.

Akyürek, Artvin'de bu yıl yaklaşık 1200 ton bal üretimi beklendiğini aktararak, Artvin balının gerçek değerine ulaşması için kayıtlı üretim ve satışın artırılması gerektiğini kaydetti.

Arıcılara sağlanan desteklerin artırılmasının önemine işaret eden Akyürek, belirlenen fiyatların üreticilere ve tüketicilere hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu
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