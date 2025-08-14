Artvin'de Spor Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Artvin'de Spor Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Artvin'de, 2025-2026 sezonunda spor müsabakalarının güvenli bir ortamda yapılabilmesi için Vali Turan Ergün başkanlığında İl Spor Güvenliği Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, güvenlik tedbirleri ve olası riskler ele alındı.

Artvin'de, İl Spor Güvenliği Toplantısı Vali Turan Ergün başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda, 2025-2026 sezonunda Artvin'de spor müsabakalarının güvenli bir ortamda yapılabilmesi için alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerince yapılan sunumda, Artvin merkez ve ilçelerde bulunan stadyumlar ile spor müsabakalarının yapılacağı sahaların genel durumları, yeni sezon öncesi alınacak güvenlik önlemleri, karşılaşmalarda yaşanabilecek olası güvenlik riskleri ve bu risklere karşı alınacak önlemler değerlendirildi.

Kentte yapılacak spor etkinliklerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması dileğinde bulunan Vali Turan Ergün, sporun birliğe, beraberliğe ve dostluğa vesile olması temennisinde bulundu.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Uğur Başkonak, Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Zafer İnce, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu, Artvin Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Sadettin Dağ, TFF İl Temsilcisi Berkant Keskin, diğer ilgililer ve spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel
