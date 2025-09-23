Artvin'de Sel Sonrası Enerji Onarım Ekipleri Helikopterle Görevlendirildi
Artvin'de meydana gelen sel felaketi sonrası enerji nakil hatlarındaki hasarı gidermek amacıyla, 18 kişilik bir ekip helikopterle Camili bölgesine sevk edildi ve onarım çalışmalarına başladı.
ENERJİ DAĞITIP ŞİRKETİNİN EKİPLERİ, HELİKOPTERLE BÖLGEYE İNDİ
Artvin'de sel afeti nedeniyle enerji nakil hatlarında yaşanan hasarın giderilmesi için 18 kişilik ekip, Camili bölgesine helikopterle sevk edildi. AFAD koordinasyonunda askeri helikopterle güvenli alana 2 sortiyle inen ekipler, arıza tespit ve onarım çalışmalarına başladı.
