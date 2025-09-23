Haberler

Artvin'de Sel Sonrası Enerji Onarım Ekipleri Helikopterle Görevlendirildi

Artvin'de Sel Sonrası Enerji Onarım Ekipleri Helikopterle Görevlendirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de meydana gelen sel felaketi sonrası enerji nakil hatlarındaki hasarı gidermek amacıyla, 18 kişilik bir ekip helikopterle Camili bölgesine sevk edildi ve onarım çalışmalarına başladı.

ENERJİ DAĞITIP ŞİRKETİNİN EKİPLERİ, HELİKOPTERLE BÖLGEYE İNDİ

Artvin'de sel afeti nedeniyle enerji nakil hatlarında yaşanan hasarın giderilmesi için 18 kişilik ekip, Camili bölgesine helikopterle sevk edildi. AFAD koordinasyonunda askeri helikopterle güvenli alana 2 sortiyle inen ekipler, arıza tespit ve onarım çalışmalarına başladı.

Ziya AKYILDIZ/ARTVİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Milyonlarca memuru ilgilendiren adım: Maaş promosyonları Rekabet Kurulu'nda

Milyonlarca memuru ilgilendiren konu, Rekabet Kurulu'na taşındı
Mert Hakan'ı zora sokacak görüntü

Saran bu görüntüyü izlemesin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırımda öldürülen müteahhitle ilgili olay iddia: Aynı evi başkalarına da satmış

Kaldırımda bıçaklanarak öldürülen müteahhitle ilgili vahim iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.