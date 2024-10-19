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Artvin'de Kar Yağışı Yine Etkili Oldu

Artvin'de Kar Yağışı Yine Etkili Oldu
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Artvin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışları, Borçka ilçesindeki Camili Havzası'ndaki 6 köyün yolunu ulaşıma kapattı. Karayolları ekipleri, yolları tekrar açarken, Camili Geçidi'nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı ve Atabarı Kayak Merkezi'nde sezonun ilk karı yağdı.

Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor.

Yağış dolayısıyla Borçka ilçesindeki Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı Camili Havzası'nda yer alan 6 köyün yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yürüttüğü çalışmanın ardından kapalı köy yolları tekrar ulaşıma açıldı. Camili Geçidi'nde ise kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Şavşat'ta Arsiyan, Eskikale ve Pınarlı Yaylası başta olmak üzere yayla ve mezralar ile Yusufeli'nde Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki yerleşim yerleri beyaz örtüyle kaplandı.

Öte yandan Atabarı Kayak Merkezi'ne de sezonun ilk karı yağdı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel

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