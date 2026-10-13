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Artvin'de bal üretimi iklim ve hava koşulları nedeniyle 700 tondan 300 tona geriledi

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Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, 2026 bal sezonunun beklentilerin altında geçtiğini, iklim değişikliği ve olumsuz hava koşullarının üretimi etkilediğini söyledi. Kentte 2025'te yaklaşık 700 ton olan bal üretimi bu yıl 300 ton civarında kaldı.

Artvin'in zengin bitki çeşitliliği ve Kafkas arısının özellikleri, kentin kendine özgü balının üretiminde önemli rol oynuyor.

Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2026 bal üretim sezonunun arıcılar açısından beklentilerin altında geçtiğini söyledi.

İklim değişikliği ve olumsuz hava koşullarının bal üretimini etkilediğini dile getiren Durmuş, bu yıl bekledikleri verimi alamadıklarını ifade etti.

Durmuş, kentte 2025'te yaklaşık 700 ton bal üretildiğini aktararak, bu yıl üretimin 300 ton civarında kaldığını kaydetti.

Bazı arıcıların hiç bal elde edemediğini, bazılarının ise kovan başına 1-2 kilogram ürün alabildiğini belirten Durmuş, olumsuz hava koşullarının üreticileri zorladığını dile getirdi.

İbrahim Durmuş, birliğe kayıtlı 1400'ün üzerinde arıcı bulunduğunu ve üyelerin yaklaşık 105 bin arı kolonisine sahip olduğuna dikkati çekerek, arı varlığına ilişkin kayıt çalışmalarının sürdüğünü, kesin rakamların 2027'de belli olacağını dile getirdi.

Artvin'in, Kafkas arısının önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Durmuş, kentte başka illerden arı getirilerek arıcılık yapılmasına izin verilmediğini belirtti.

Durmuş, Artvin'in endemik bitki çeşitliliğinin, balın kendine özgü özellikler kazanmasında etkili olduğuna işaret ederek, bölgedeki doğal zenginliğin üretilen balı öne çıkardığını aktardı.

Arıcıların gelecek üretim sezonuna hazırlıklarını zamanında tamamlaması gerektiğine dikkati çeken Durmuş, kış döneminde kovan bakımının önem taşıdığını vurguladı.

İbrahim Durmuş, arıların kış dönemine girmesiyle besleme işlemlerinin tamamlanması ve kovanların kış koşullarına hazırlanması gerektiğini anlatarak, bakım çalışmalarının arıların bahar dönemine sağlıklı ulaşması açısından önemli olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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