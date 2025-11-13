Haberler

Artvin'de Apiterapi Ürünleri İşleme Tesisinin Açılışı Gerçekleşti

Artvin'de Apiterapi Ürünleri İşleme Tesisinin Açılışı Gerçekleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'de açılan apiterapi ürünleri işleme, bal dolum ve paketleme tesisi, bölgenin zengin florasından yararlanarak arı ürünlerinin işlenmesini ve pazara kolay erişimini amaçlıyor. Tesis günlük 5 ton bal dolum kapasitesine sahip.

Artvin'de apiterapi ürünleri işleme, bal dolum ve paketleme tesisi hizmete girdi.

Valilik, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından oluşturulan tesisin açılışında konuşan Vali Turan Ergün, kentin Türkiye'nin en zengin florasına sahip olduğunu, bal üretiminde de önemli bir potansiyeli bulunduğunu söyledi.

Artvin'de 2 bin 727 adet bitki çeşitliği bulunduğunu hatırlatan Vali Ergün, "İlimizde arıcılık alanında 2 bin işletme bulunmaktadır. 11 bin aktif koloniye sahip ilimizde yıllık bin 200 ton bal üretimi yapılmaktadır." dedi.

Ergün, proje ile bal, propolis, arı sütü, polen, balmumu, arı ekmeği gibi katma değeri yüksek arı ürünlerinin işleneceğini ifade ederek, "Ballarımızın ortak üretim ve paketleme altyapısıyla sunarak pazara erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca tesisimiz günlük 5 ton bal dolum kapasitesine sahip olup, ısıtma, dinlendirme, dolum, etiketleme ve soğuk hava deposuna sahiptir. Bu tesisimizin başta ilimize, ülkemize ve arı üreticilerime hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ise tesisin şehir için büyük bir kazanç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Buradan vatandaşlarımıza, güvenli ve kaliteli bal yemek istiyorsanız Artvin balını gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz diyorum. Bugün açılışını yaptığımız tesisimizde ballar son derece modern ve hijyenik şartlarda dolumu ve paketlemesi yapılarak tüketicinin hizmetine sunulacak. Tesisin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Açılışın ardından tesiste incelemelerde bulunan Vali Ergün ile Çelik, bal dolum ve paketleme süreçlerine yönelik yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar

Gürsel Tekin'in makam odasında mide bulandıran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü

Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü
Gana'da askere alım izdihamında 6 kişi hayatını kaybetti

Askere alım başvurusunda izdiham çıktı: 6 kişi hayatını kaybetti
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
İBB iddianamesinde yeni detaylar! Sanatçı Ercan Saatçi ve Serkan Balbal'ın da hapsi isteniyor

İBB iddianamesinde yeni detaylar! İki ünlü ismin hapsi isteniyor
Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor

Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor
Paraya para demeyecek! İşte Roberto Mancini'nin yeni takımı

Paraya para demeyecek! İşte Mancini'nin yeni takımı
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Dursun Özbek'ten Eren Elmalı hakkında olay yaratacak sözler

Dursun Özbek'ten bahis oynayan Eren hakkında olay yaratacak sözler
Işın Karaca'ya nazar değdi! Hastane odasından paylaşım yaptı

Ünlü şarkıcı hastaneden bu kareyi paylaştı: Gecenin sonu
Muazzez Abacı'nın ölüm haberini galada öğrenen Burcu Biricik dondu kaldı

Acı haberi galada öğrenen ünlü oyuncu dondu kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.