Arnavutluk, Yunanistan ile deniz yetki alanları sorununu bu yıl çözmeyi hedefliyor

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Yunanistan ve Arnavutluk'un hedefinin, aralarındaki deniz yetki alanlarına ilişkin sorunları bu yıl içinde çözmek olduğunu belirtti.

Yunanistan'ın Delfi kasabasında düzenlenen Delfi Ekonomi Forumu'nda konuşan Rama, ülkesinin dış politika gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Rama, deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin ülkesinin Yunanistan ile uluslararası yargıya başvurmada hemfikir olduğunu söyledi.

Edi Rama, ülkesi ve Yunanistan'ın niyetlerinin aralarındaki sorunlara bu yıl içinde çözüm getirmek olduğunu ve müzakerelerin devam ettiğini kaydetti.