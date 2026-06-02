Arnavutluk ile İsrail arasında gıda ve tarım alanında mutabakat zaptı imzalandı

Arnavutluk ile İsrail arasında tarım ve gıda güvenliği alanında mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma, inovasyon, sürdürülebilir üretim ve ortak araştırma gibi konularda işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.

İsrail'in Tiran Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail ile Arnavutluk arasında tarım ve gıda güvenliği alanında mutabakat zaptı imzalandığı ifade edildi.

Mutabakat zaptının Arnavutluk Tarım Bakan Yardımcısı Fatmir Guri ile İsrail Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı Genel Müdürü Oren Lavi arasında imzalandığına yer verilen paylaşımda, "işbirliğinin, inovasyonu ve araştırmayı güçlendirme yönünde önemli bir adım" olduğu belirtildi.

Paylaşımda, "Bu mutabakat, tarım teknolojileri, sürdürülebilir üretim uygulamaları, gıda güvenliği, bilgi paylaşımı ve ortak araştırma girişimleri konularında işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor ve her iki ülkenin çıkarlarına hizmet ediyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Nurduhan
