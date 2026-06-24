Arnavutluk'ta Trump bağlantılı projeye 25 gündür protesto

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan gösteriler devam ediyor.

Tiran'da "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösterilerin 25. gününde çok sayıda kişi, başkenti etkisi altına alan yağmura rağmen İskender Bey Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, Zvernec'teki bir sahilin ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

Çeşitli pankartlar ve dövizlerin taşındığı gösteride vatandaşlar, Arnavutluk bayraklarıyla Ulus Şehitleri Bulvarı'nda bulunan Başbakanlık binasına yürüdü.

"Hepimizin gösteri için sokağa dökülmesinin tek nedeni bu siyasi sınıfı uzaklaştırmak"

Göstericilerden 24 yaşındaki David Delia, AA muhabirine, neredeyse her gün gösterilere katıldığını söyledi.

Gösterilere katılma nedenine ilişkin Delia, "Hepimizin gösteri için sokağa dökülmesinin tek nedeni bu siyasi sınıfı uzaklaştırmak ve Arnavutluk için, çocuklarımızın geleceği için yeni bir şeyin ortaya çıkmasıdır." ifadesini kullandı.

Bir diğer gösterici 19 yaşındaki Muhamet Karaj da sağlık, eğitim gibi konularda daha iyi bir gelecek için gösteriye katıldığını aktardı.

Karaj, "Umarım burada bulunan protestocular olarak hepimiz başarırız ve Edi Rama istifa eder. 22 gündür gösteriye katılıyorum ve Rama istifa edene kadar buradan ayrılmayacağız, yağmur, dolu ve hiçbir şey bizi durduramayacak. Arnavutluk'un kalkınmasına karşı değiliz ancak kalkınma gerekli seviyede değil." diye konuştu.

39 yaşındaki Jorgi Locaj ise doğal anıtlara yapılan hasarları protesto etmek için sokağa çıktığını belirtti.

Locaj, "Genel olarak birçok şeye karşı protesto ediyoruz. Her şeyin fiyatı arttı, yakıt gibi. Fiyatlar çok yüksek. Yaşam maliyeti çok yüksek." dedi.

Başbakanlık binası önündeki konuşmaların ardından göstericiler, Tiran sokaklarında yürüyüş yaptı.

Başbakan Rama "projenin Trump ailesine ait olduğu" iddialarını reddetmişti

Arnavutluk basınındaki haberlerde, Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen projenin maliyetinin, yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.