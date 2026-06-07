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Arnavutluk’ta Trump Ailesi ile Bağlantılı Turizm Projesine Karşı Gösteriler Sürüyor

Arnavutluk’ta Trump Ailesi ile Bağlantılı Turizm Projesine Karşı Gösteriler Sürüyor
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Zvernec bölgesinde planlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesini protesto eden gösteriler 8. gününde devam ediyor. Binlerce kişinin katıldığı eylemlerde 'Arnavutluk satılık değildir' sloganıyla Başbakan Edi Rama'nın istifası ve projenin iptali talep ediliyor. Rama iddiaları reddederken, özel savcılık soruşturma başlattı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde planlanan turizm projesi karşıtı gösteriler, 8'inci gününde devam ediyor.

Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, Zvernec'teki bir sahilin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

"Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösteride vatandaşlar çeşitli pankart ve dövizler taşıdı.

Ulus Şehitleri Bulvarı'nda bulunan Başbakanlık binasına yürüyen göstericiler, projenin iptali ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın istifasını istedi.

Konuyla ilgili, son günlerde ülkenin diğer şehirlerinin yanı sıra Avrupa'nın farklı ülkelerinde de gösteriler düzenlendi.

Başbakan Rama, "projenin Trump ailesine ait olduğu" yönündeki iddiaları reddetmişti

Arnavutluk basınında yer alan haberlerde Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin, Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

Ayrıca 30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Kushner'le bağlantılı olduğu belirtilen projenin maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade edilirken, göstericiler, protestoların devam edeceğini belirtiyor.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
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